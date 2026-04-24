FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2582.: 'Civilizacija se ruši. Stižu nam tri dana tame...'

Društvenim mrežama i raznim online forumima ovih dana opet su se proširile snimke TikTokera koji tvrdi da je u 2026. godinu stigao iz budućnosti, iz daleke 2582. godine. U svojim snimkama, koje su prikupile milijune pregleda, najavljuje brojne katastrofe, razne nadnaranve incidente, dolazak vanzemaljaca... Njegovi pratitelji otvoreno mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, ali poručuju kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za bližu budućnost...
| Foto: canva, ilustracija
Foto: canva, ilustracija
| Foto: canva, ilustracija
"Misteriozni crni oblak okružit će Zemlju početkom godine. Sunce neće prolaziti kroz njega. Zemlja će utonuti u mrak, očekujte razne nadnaravne događaje. Ne znamo odakle se oblak pojavio...", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Sunce će promijeniti boju u crno. To će izazvati erupcije brojnih vulkana. Ova pojava trajat će nekoliko dana", tvrdi Tiktoker...
| Foto: canva, ilustracija
"U rujnu će potvrditi kako vanzemaljci žive na Zemlji. Surađuju s američkom vladom na naprednim tehnologijama. Mnogo su napredniji od nas", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"NASA će otkriti novi planet s tragovima života. Poslat će robota da istraži situaciju, ono što će otkriti zauvijek će promijeniti svijet", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Najveća sunčana oluja u povijesti pogodit će Zemlju. Elektronski uređaji neće raditi danima. Izbit će pravi kaos", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Umjetna inteligencija otima se kontroli. Ona postaje razlog za strah broj jedan", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Misteriozna magla nadvija se nad cijelim svijetom. Zemlja će potonuti u tamu koja će potrajati tri dana. Ne izlazite iz kuće ta tri dana. Što god radili, ne približavajte se magli. Ovo je upozorenje. Zaključajte svoje domove", tvrdi TikToker..
| Foto: canva, ilustracija
"Otkriven je asteroid koji ide prema Zemlji. Postoji 33 posto šanse da nas udari 2032. godine", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Nad SAD-om će se pojaviti grad u oblacima. Mnogi će smatrati kako je riječ o nekakvom NASA-inom eksperimentu, drugi će biti sigurni da je to iz druge dimenzije.... Potom će nestati. Zbunjenost raste", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Otkrit ćemo ogromna bića u moru, puno veća od kitova. Ona neće biti opasnost za ljude, žive na dnu oceana...", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Krajem godine širom Zemlje izbit će niz velikih požara. Razlog nam je nepoznat. Odmah će početi špekulacije da je riječ o smaku svijeta. Posljedice požara bit će užasne...", poručuje ovaj TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Otopit će se ledenjaci, brojni gradovi će završiti pod vodom", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Svi zrakoplovi bit će prizemljeni. Vlasti tvrde kako je riječ o kratkotrajnom problemu, ali ljudi su sve sigurniji - nešto bitno se događa. Nakon toga sve će svjetske Vlade dobiti poruku s kometa 3I/ATLAS, tvrdi TikToker..." Poruka glasi. "Nismo vas došli pokoriti. Još...". Svijet tone u histeriju, poručuje ovaj samoprozvani vremenski putnik.
| Foto: canva, ilustracija
"Ovo je godina kad se civilizacija ruši i sve se pretvara u kaos. Još nije prekasno da to spriječimo", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Ne mogu vjerovati da ovo gledam i dijelim. Ja njemu ništa ne vjerujem, ali tip ima stvarno moćnu maštu", "Kako to uvijek samo SAD bude na meti? Što ostatak svijeta ne postoji". "Meni je ovo bolje od pola filmova katastrofe", nižu se komentari pod njegove snimke...
| Foto: canva, ilustracija