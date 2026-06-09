FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u! Ove stvari o Gani vjerojatno nikad niste čuli

Gana je država kontrasta i nevjerojatne energije: drevne utvrde, šarena platna kente, ludi umjetnički lijesovi u obliku aviona i mobitela, viseći mostovi kroz prašumu, slonovi u savani i glavni grad koji nikad ne spava. Obožavaju svoju nogometnu reprezentaciju, s Nigerijom vode vječni 'rat' oko jollofa. Ovo je zemlja zlata, boja i neukrotivog duha. Doznajte zanimljive činjenice o protivniku 'vatrenih' na SP-u...
Gana je bila prva država subsaharske Afrike koja se oslobodila europske kolonijalne vlasti. Do 1957. zvala se Zlatna Obala, a onda je pod vodstvom Kwamea Nkrumaha postala simbol afričke dekolonizacije. Ime Gana uzela je po slavnom srednjovjekovnom carstvu, iako se ono nalazilo sjevernije i zapadnije od današnje države.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana je bila prva država subsaharske Afrike koja se oslobodila europske kolonijalne vlasti. Do 1957. zvala se Zlatna Obala, a onda je pod vodstvom Kwamea Nkrumaha postala simbol afričke dekolonizacije. Ime Gana uzela je po slavnom srednjovjekovnom carstvu, iako se ono nalazilo sjevernije i zapadnije od današnje države. |
Foto: Canva, ilustracija
Gana je bila prva država subsaharske Afrike koja se oslobodila europske kolonijalne vlasti. Do 1957. zvala se Zlatna Obala, a onda je pod vodstvom Kwamea Nkrumaha postala simbol afričke dekolonizacije. Ime Gana uzela je po slavnom srednjovjekovnom carstvu, iako se ono nalazilo sjevernije i zapadnije od današnje države.
| Foto: Canva, ilustracija
Ime Zlatna Obala nije bilo slučajno. Europljani su taj dio zapadne Afrike stoljećima zvali tako jer je područje bilo poznato po zlatu, trgovini i rudnicima. Zlato je i danas golema gospodarska tema: Reuters je objavio da je Gana 2025. dosegnula rekordnu proizvodnju od oko šest milijuna unci zlata.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana ima jedno od najvećih umjetnih jezera na svijetu. Jezero Volta nastalo je nakon gradnje brane Akosombo na rijeci Volti, a NASA navodi da pokriva oko 8502 četvorna kilometra. Zbog goleme površine često se opisuje kao najveći umjetni rezervoar na svijetu po površini.
| Foto: Canva, ilustracija
Na obali Gane nalaze se dvorci i utvrde koje su danas UNESCO-ova baština, ali iza njih stoji teška povijest. Cape Coast Castle, Elmina i druge utvrde bile su povezane s europskom trgovinom i transatlantskim ropstvom...
| Foto: Canva, ilustracija
Gana ima i drugu UNESCO-ovu lokaciju: tradicionalne građevine naroda Asante. Riječ je o svetištima u okolici Kumasija, posljednjim važnim materijalnim tragovima velike Asante civilizacije, koja je vrhunac imala u 18. stoljeću. Nisu monumentalne kao obalne utvrde, ali su iznimno važne za razumijevanje zapadnoafričke arhitekture i duhovne tradicije.
| Foto: Canva, ilustracija
Gansko platno kente jedno je od najprepoznatljivijih afričkih tekstilnih simbola. Tradicionalno se veže uz gansku tekstilnu baštinu, osobito uz narode Asante/Akan i Ewe, a nosi se u svečanim prilikama. Boje i uzorci mogu imati simboličko značenje, pa kente nije samo tkanina nego i poruka, statusni znak i dio kulturnog identiteta.
| Foto: Canva, ilustracija
U Gani se lijes može pretvoriti u umjetničko djelo. Među narodom Ga iz okolice Accre razvila se tradicija takozvanih “fantasy coffins”, lijesova u obliku ribe, aviona, mobitela, boce, cipela ili alata. Ideja je da lijes ispriča nešto o životu, poslu, snovima ili statusu pokojnika.
| Foto: Caro / Spiegl
Gana ima viseći most kroz krošnje prašume. Nacionalni park Kakum poznat je po "canopy walkwayu", sustavu visećih mostova koji povezuje krošnje stabala i posjetiteljima omogućuje pogled na prašumu iz sasvim drukčije perspektive. Službeni turistički podaci navode oko 333 metra duljine i visinu do 27 metara, iako neki izvori zaokružuju duljinu na oko 350 metara.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana nije samo obala i prašuma, nego i safari. U nacionalnom parku Mole, na sjeveru zemlje, mogu se vidjeti slonovi, antilope, majmuni, bradavičaste svinje i brojne ptice. Za mnoge turiste to je iznenađenje jer Ganu češće povezuju s Atlantskim oceanom, kakaom i Accrom nego s velikim savanskim životinjama.
| Foto: Canva, ilustracija
Accra je jedan od najživljih gradova zapadne Afrike. U istom danu ondje se mogu vidjeti moderne poslovne zgrade, kolonijalna arhitektura, umjetničke galerije, plaže, prometni kaos i ogromne tržnice. Makola Market posebno je poznat kao mjesto na kojem se vidi gradska energija: buka, boje, tkanine, hrana i trgovina.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana je jezično vrlo šarena zemlja. Engleski je službeni jezik i nasljeđe kolonijalnog razdoblja, ali u zemlji se govori velik broj lokalnih jezika. Među važnijima su Akan, Ewe, Ga i Dagbani, uz brojne druge jezike. Zato mnogi Ganci u svakodnevnom životu lako prelaze s engleskog na lokalni jezik i natrag.
| Foto: Canva, ilustracija
Mnoga ganska imena otkrivaju dan rođenja. U akan tradiciji djeca često dobivaju ime prema danu u tjednu na koji su rođena. Primjerice, Kofi se tradicionalno povezuje s petkom, Kwame sa subotom, a Kwesi s nedjeljom. Zato ime u Gani ponekad nije samo ime, nego i mala kalendarska šifra.
| Foto: Canva, ilustracija
Ganska zastava ima crnu zvijezdu s važnom simbolikom. Crvena, zlatna i zelena boja povezuju se s borbom za slobodu, bogatstvom zemlje i prirodom, a crna zvijezda postala je jedan od najprepoznatljivijih panafričkih simbola. Po njoj je i nogometna reprezentacija Gane dobila nadimak Black Stars.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana je važna glazbena zemlja: highlife je potekao upravo ondje. Taj popularni glazbeni i plesni stil nastao je u Gani krajem 19. stoljeća, a kasnije se proširio i u Nigeriju. Spojio je lokalne ritmove, limene orkestre, jazz i urbani plesni duh, a kasnije je utjecao i na afrobeats i hiplife.
| Foto: Canva, ilustracija
Gana je od domovine kakaa postala i domovina velikog povratka dijaspore. Kampanja “Year of Return” 2019. pozvala je afričku dijasporu, osobito Afroamerikance, da posjete Ganu 400 godina nakon dolaska prvih porobljenih Afrikanaca u englesku koloniju Virginiju. Projekt se nastavio kroz “Beyond the Return”.
| Foto: Canva, ilustracija
U Gani se nogomet živi vrlo emotivno. Reprezentacija nadimka "Black Stars" jedna je od najpoznatijih afričkih selekcija, a ime nosi po crnoj zvijezdi s državne zastave. Ganski navijači posebno pamte SP 2010., kad je Gana bila na rubu povijesnog afričkog polufinala, ali je ispala nakon drame s Urugvajem. Sad ih čeka dvoboj s Hrvatskom...
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Ganska kuhinja ima jedno od najveselijih rivalstava u Africi: jollof 'ratove'. Ganci i Nigerijci godinama se prepiru čiji je jollof rice bolji. Riječ je o riži kuhanoj s rajčicom, začinima i paprikom, ali svaka zemlja tvrdi da baš ona ima pravu verziju. Rasprava je toliko popularna da je postala internetski meme. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Canva, ilustracija