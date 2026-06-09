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ZEMLJA ZLATA I BOJA

FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u! Ove stvari o Gani vjerojatno nikad niste čuli

Gana je država kontrasta i nevjerojatne energije: drevne utvrde, šarena platna kente, ludi umjetnički lijesovi u obliku aviona i mobitela, viseći mostovi kroz prašumu, slonovi u savani i glavni grad koji nikad ne spava. Obožavaju svoju nogometnu reprezentaciju, s Nigerijom vode vječni 'rat' oko jollofa. Ovo je zemlja zlata, boja i neukrotivog duha. Doznajte zanimljive činjenice o protivniku 'vatrenih' na SP-u...
FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u! Ove stvari o Gani vjerojatno nikad niste čuli
Gana je bila prva država subsaharske Afrike koja se oslobodila europske kolonijalne vlasti. Do 1957. zvala se Zlatna Obala, a onda je pod vodstvom Kwamea Nkrumaha postala simbol afričke dekolonizacije. Ime Gana uzela je po slavnom srednjovjekovnom carstvu, iako se ono nalazilo sjevernije i zapadnije od današnje države. | Foto: Canva, ilustracija
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Gana je bila prva država subsaharske Afrike koja se oslobodila europske kolonijalne vlasti. Do 1957. zvala se Zlatna Obala, a onda je pod vodstvom Kwamea Nkrumaha postala simbol afričke dekolonizacije. Ime Gana uzela je po slavnom srednjovjekovnom carstvu, iako se ono nalazilo sjevernije i zapadnije od današnje države. | Foto: Canva, ilustracija
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