Obavijesti

Viral

Komentari 1
PATULJASTI PRIMATI

Upoznajte Ricarda i Clemensa: Najmanji majmunčići na svijetu stigli su u zagrebački ZOO!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Upoznajte Ricarda i Clemensa: Najmanji majmunčići na svijetu stigli su u zagrebački ZOO!
4
Foto: ZOO Zagreb

'U planu je dolazak još jedne ženke kako bi se oformirala dva para i njihove društvene grupe', kaže Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba

Admiral

U Zoološki vrt Grada Zagreba stigla su, kako nam javljaju, dva patuljasta marmozeta. Šestogodišnji Ricardo i godinu dana stariji Clemens došli su iz njemačkog Dortmunda.

Nakon prilagodbe u unutarnjem prostoru sada s dolaskom toplijeg vremena borave i u vanjskom dijelu nastambe.

DIRLJIVA VIRALNA PRIČA FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio
FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio

- Patuljasti marmozeti najmanji su primati na svijetu. Teže oko 100 grama. Imaju važnu ulogu u ekosustavima prašuma Južne Amerike gdje se hrane gumom, smolom i sokom drveća. Nažalost, ova je vrsta izložena ilegalnoj trgovini i neadekvatnom držanju za kućne ljubimce. Naše su jedinke uključene u Europski program za ugrožene vrste (EEP) i veliku pozornost posvećujemo njihovoj dobrobiti. Zadaća nam je sudjelovati u zaštiti te vrste te educirati javnost o njezinoj važnosti i ugroženosti - istaknuo je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Foto: ZOO Zagreb

U Zagrebu već živi devetogodišnja patuljasta marmozetica koja je iz Amsterdama došla prije pet godina.

- U planu je dolazak još jedne ženke kako bi se oformirala dva para i njihove društvene grupe. Patuljasti marmozeti su monogamna i teritorijalna vrsta koja za obilježavanje svojeg teritorija, među ostalim, koristi mirisne žlijezde. Jedinke se međusobno timare što im služi ne samo za održavanje higijene, nego i za učvršćivanje veza unutar skupine. Boja krzna im služi kao kamuflaža za izbjegavanje predatora poput ptica grabljivica, malih mačka i zmija - kazala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: ZOO Zagreb

Nastambe patuljastih marmozeta smještene su u blizini papiga u paviljonu Ptice.

Zoološki vrt svakodnevno je otvoren od 9 do 17 sati, a ulazak je moguć do 16 sati kada se zatvaraju blagajne.

Foto: ZOO Zagreb

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'
PRATE JE MILIJUNI

FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'

Amerikanka Sommer Ray (28) ne skriva da je zaljubljena u svoje tijelo. Njezine zaobljene bokove, čvrstu stražnjicu i trbuh od 'čelika' krase godine treniranja, budući da dolazi iz obitelji bodybuildera...
VIDEO Britanski tajkun 'bježao' iz Dubaija privatnim avionom od 170.000 €. Sve razbjesnio
'KRHOTINE MU PALE NA VILU'

VIDEO Britanski tajkun 'bježao' iz Dubaija privatnim avionom od 170.000 €. Sve razbjesnio

Incident se dogodio u subotu navečer u elitnom naselju Palm Jumeirah gdje Leeds posjeduje vilu sa sedam spavaćih soba...
VIDEO Naručili zlatnog Trumpa od 4,5 metra pa - nestali! Kipar ljut: Duguju mi 83.000 eura!
NESLANA ŠALA ILI?

VIDEO Naručili zlatnog Trumpa od 4,5 metra pa - nestali! Kipar ljut: Duguju mi 83.000 eura!

Američki kipar Alan Cottrill odbija predati 4,5 metra visok pozlaćeni kip Donalda Trumpa "Don Colossus" jer naručitelji, skupina kripto investitora, nisu platili više od 83.000 eura niti prava za korištenje Trumpova lika u promociji tokena. Kip prikazuje Trumpa s podignutom šakom nakon pokušaja atentata u Pennsylvaniji. Cottrill kaže da će kip predati tek nakon uplate. Zbog projekta prima uvredljive poruke, ali tvrdi da samo radi svoj posao. Investitori se još nisu oglasili.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026