Upoznajte Ricarda i Clemensa: Najmanji majmunčići na svijetu stigli su u zagrebački ZOO!

U Zoološki vrt Grada Zagreba stigla su, kako nam javljaju, dva patuljasta marmozeta. Šestogodišnji Ricardo i godinu dana stariji Clemens došli su iz njemačkog Dortmunda.

Nakon prilagodbe u unutarnjem prostoru sada s dolaskom toplijeg vremena borave i u vanjskom dijelu nastambe.

- Patuljasti marmozeti najmanji su primati na svijetu. Teže oko 100 grama. Imaju važnu ulogu u ekosustavima prašuma Južne Amerike gdje se hrane gumom, smolom i sokom drveća. Nažalost, ova je vrsta izložena ilegalnoj trgovini i neadekvatnom držanju za kućne ljubimce. Naše su jedinke uključene u Europski program za ugrožene vrste (EEP) i veliku pozornost posvećujemo njihovoj dobrobiti. Zadaća nam je sudjelovati u zaštiti te vrste te educirati javnost o njezinoj važnosti i ugroženosti - istaknuo je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Foto: ZOO Zagreb

U Zagrebu već živi devetogodišnja patuljasta marmozetica koja je iz Amsterdama došla prije pet godina.

- U planu je dolazak još jedne ženke kako bi se oformirala dva para i njihove društvene grupe. Patuljasti marmozeti su monogamna i teritorijalna vrsta koja za obilježavanje svojeg teritorija, među ostalim, koristi mirisne žlijezde. Jedinke se međusobno timare što im služi ne samo za održavanje higijene, nego i za učvršćivanje veza unutar skupine. Boja krzna im služi kao kamuflaža za izbjegavanje predatora poput ptica grabljivica, malih mačka i zmija - kazala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: ZOO Zagreb

Nastambe patuljastih marmozeta smještene su u blizini papiga u paviljonu Ptice.

Zoološki vrt svakodnevno je otvoren od 9 do 17 sati, a ulazak je moguć do 16 sati kada se zatvaraju blagajne.

Foto: ZOO Zagreb