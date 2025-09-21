Obavijesti

VELIKA IZLOŽBA

FOTO Velika izložba mačaka u Zagrebu: Evo kako je bilo 2. dana. Od maznih do pospanih...

Zagreb: Drugi dan Međunarodne izložbe mačaka
U zagrebačkom Family Mallu se ovog vikenda održava velika izložba mačaka. U nedjelju traje do 18 sati... Posjetitelji mogu razgovarati s uzgajivačima, upoznati nove pasmine, a na posebno uređenim štandovima očekuju ih vrhunska oprema, igračke i hrana renomiranih brendova. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia, pogledajte kako je bilo na izložbi drugog dana... | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
