FOTO Velika izložba mačaka u Zagrebu: Evo kako je bilo 2. dana. Od maznih do pospanih...

U zagrebačkom Family Mallu ovog se vikenda održava velika izložba mačaka. U nedjelju traje do 18 sati... Posjetitelji mogu razgovarati s uzgajivačima, upoznati nove pasmine, a na posebno uređenim štandovima očekuju ih vrhunska oprema, igračke i hrana renomiranih brendova. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia, pogledajte kako je bilo na izložbi drugog dana...
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
"Naša izložba nije samo mačje natjecanje u ljepoti, već i prilika da i obitelji provedu nezaboravan vikend, djeca bolje upoznaju mačke te da svi zajedno naučimo nešto novo. Vjerujemo da će posjetitelji otići bogatiji za jedno toplo, emotivno i edukativno iskustvo,“ istaknula je ranije Lidija Gulić u ime organizatora.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
