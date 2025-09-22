VIŠE OD 200 SLIKA
FOTO Veliki festival murala na Kosovu: Tu se našla i Dua Lipa
Tijekom međunarodnog festivala murala u Ferizaju, na Kosovu, više od 200 murala transformiralo je lokalne zgrade. Umjetnici, kako iz Kosova tako i iz drugih dijelova svijeta, preobražavaju dosadne, sive zidove koji su nekada predstavljali ostatke komunističke prošlosti u živopisne murale koji donose priče, uspomene i snove. Ovaj festival ne samo da obogaćuje vizualni izgled grada, već također privlači kulturni turizam, čineći Ferizaj sve prepoznatljivijim na svjetskoj karti umjetnosti. Najviše pažnje privlačila je 'naslikana' Dua Lipa, britanska pjevačica albanskog porijekla...