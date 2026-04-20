FOTO/VIDEO Imate 1,4 mil. eura i želite živjeti u kući širokoj tek dva metra? Onda je ovo za vas

Imate 1,4 milijuna eura, oduvijek ste htjeli živjeti u kući širokoj samo dva metra, voljeli biste da se kuća nalazi u Londonu? E pa onda je danas vaš sretan dan! Druga najuža kuća u Londonu, koja se nalazi u ulici Peel, upravo je stavljena na prodaju!

Unutra se nalaze dvije spavaće sobe, dva WC-a, kuhinja, mali dnevni boravak, čak ima i privatnu terasu!

Kuća, koja se proteže na tri etaže, izgrađena je 1930. godine

.

- Vlasnik, koji posjeduje nekretninu zadnjih deset godina, pažljivo je sve dizajnirao kako bi se iskoristio svaki centimetar. Nalazi se u jednom od najboljih dijelova Londona, kod Kensingtona i Notting Hilla, u blizini imate poznate restorane, barove, butike... Ova kuća je idealna baza za istraživanje Londona - navodi se u oglasu.