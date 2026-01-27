Obavijesti

A SAD ADIO...

FOTO/VIDEO Japanci se oprostili od posljednjih panda koje odlaze u Kinu: 'Osjećam tugu...'

Stotine japanskih ljubitelja panda oprostilo se u utorak od posljednje dvije goleme životinje u zemlji, Xiao Xiaoa i Lei Lei, koji su napustili tokijski zoološki vrt Ueno i krenuli prema Kini. "Toliko je mnogo ljudi voljelo Xiao Xiao i Lei Lei, pa su tako i moji osjećaji složeni", rekao je direktor zoološkog vrta Ueno, Yutaka Fukuda. "Osjećam zahvalnost, ali i tugu zbog njihova odlaska", rekao je, dodajući kako se nada budućim uzgojnim pothvatima.
Visitors flock to see giant pandas Xiao Xiao and Lei Lei at Ueno Zoo during the last viewing day before the planned return of twin giant pandas to China in Tokyo
Stotine japanskih ljubitelja panda oprostilo se u utorak od posljednje dvije goleme životinje u zemlji, Xiao Xiaoa i Lei Lei, koji su napustili tokijski zoološki vrt Ueno i krenuli prema Kini.
Stotine japanskih ljubitelja panda oprostilo se u utorak od posljednje dvije goleme životinje u zemlji, Xiao Xiaoa i Lei Lei, koji su napustili tokijski zoološki vrt Ueno i krenuli prema Kini. | Foto: ISSEI KATO/REUTERS
