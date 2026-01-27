FOTO/VIDEO Japanci se oprostili od posljednjih panda koje odlaze u Kinu: 'Osjećam tugu...'

Stotine japanskih ljubitelja panda oprostilo se u utorak od posljednje dvije goleme životinje u zemlji, Xiao Xiaoa i Lei Lei, koji su napustili tokijski zoološki vrt Ueno i krenuli prema Kini. "Toliko je mnogo ljudi voljelo Xiao Xiao i Lei Lei, pa su tako i moji osjećaji složeni", rekao je direktor zoološkog vrta Ueno, Yutaka Fukuda. "Osjećam zahvalnost, ali i tugu zbog njihova odlaska", rekao je, dodajući kako se nada budućim uzgojnim pothvatima.
Promatrači su, prkoseći zimskoj hladnoći, a neki noseći kape u obliku panda i mašući zastavama, nastojali pametnim telefonima snimiti trenutak u kojem je kamion s glavnim atrakcijama zoološkog vrta krenuo prema zračnoj luci Nariti.
Odlazak četverogodišnjih blizanaca u uzgojni objekt u Kini ostavlja Japan bez golemih panda prvi put u više od pet desetljeća.
"Toliko je mnogo ljudi voljelo Xiao Xiao i Lei Lei, pa su tako i moji osjećaji složeni", rekao je direktor zoološkog vrta Ueno, Yutaka Fukuda. "Osjećam zahvalnost, ali i tugu zbog njihova odlaska", rekao je, dodajući kako se nada budućim uzgojnim pothvatima.
Iako je njihovo preseljenje u Kinu planirano već neko vrijeme, odlazak panda smatra se odrazom pogoršanja odnosa Kine i Japana posljednjih mjeseci.
U studenom je japanska premijerka Sanae Takaichi rekla da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao dovesti do japanskog vojnog odgovora. To je izazvalo gnjevnu reakciju Pekinga, koji taj demokratski vođen otok smatra vlastitim teritorijem.
Kina u sklopu tzv. panda diplomacije posuđuje pande kako bi nagradila svoje saveznike, no ponekad ih zna povući kako bi iskazala nezadovoljstvo. Goleme pande, podrijetlom iz Kine, obično se vraćaju kući nakon završetka sporazuma o posudbi, a mladunci rođeni u inozemstvu nisu iznimka.
Blizanci su rođeni u zoološkom vrtu u lipnju 2021. te su bili njegova glavna atrakcija otkad su njihovi roditelji otišli 2024. godine.
Goleme pande prvi su put stigle u Japan iz Kine 1972. nakon normalizacije diplomatskih odnosa između dviju zemalja.
