FOTO/VIDEO Japanci se oprostili od posljednjih panda koje odlaze u Kinu: 'Osjećam tugu...'

Japanci se oprostili od posljednjih panda koje odlaze u Kinu: 'Osjećam tugu...'

Stotine japanskih ljubitelja panda oprostilo se u utorak od posljednje dvije goleme životinje u zemlji, Xiao Xiaoa i Lei Lei, koji su napustili tokijski zoološki vrt Ueno i krenuli prema Kini. "Toliko je mnogo ljudi voljelo Xiao Xiao i Lei Lei, pa su tako i moji osjećaji složeni", rekao je direktor zoološkog vrta Ueno, Yutaka Fukuda. "Osjećam zahvalnost, ali i tugu zbog njihova odlaska", rekao je, dodajući kako se nada budućim uzgojnim pothvatima.