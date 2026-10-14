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MALČICE ZASJENILA MLADENKU

FOTO/VIDEO Je li bujna gošća s balkanskog vjenčanja uopće stvarna? Neki sigurni da je AI...

Piše 24sata,
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FOTO/VIDEO Je li bujna gošća s balkanskog vjenčanja uopće stvarna? Neki sigurni da je AI...
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Foto: B. Vulevic/Instagram (Screenshot), Canva (fotografija izoštrena uz AI)
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"Ova ima više slika s gostima nego mlada", "Ja ni iz desetog puta nisam vidio mladu", "Cura zgodna, ali ovo je za spavaću sobu, ne za vjenčanje", nižu se komentari...

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"Bože daj mi snagu ove naramenice", objavio je uz snimku s jednog balkanskog vjenčanja crnogorski fotograf i, kako sam sebe opisuje "ultra influencer" Boban Vulević. Snimka je u kratkom roku postala viralna, na raznim je društvenim mrežama prikupila na stotine tisuća pregleda...

Na snimci, za koju neki sumnjaju da je generirana ili manipulirana umjetnom inteligencijom, ali o tome malo kasnije, vidi se ples mladenke i jedne podosta izazovno odjevene gošće...

"Barem nije došla u bijeloj haljini da zasjeni mladu", napisao je Vulević, a ispod snimke su se zaredale na stotine komentara...

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"Ova ima više slika s gostima nego mlada", "Ja ni iz desetog puta nisam vidio mladu", "Cura zgodna, ali ovo je za spavaću sobu, ne za vjenčanje", "Ovo je baš neprimjereno...", "Mladenka pleše s njom i ne smeta joj kako je ova odjevena, zašto bi vama smetalo?", "Zaprosilo je ove večeri osam puta do ponoći"... Nižu se komentari pod snimku...

Foto: B. Vulevic/Instagram (Screenshot)

A kako već napisali, ima i onih koji vjeruju kako je riječ o AI snimci. Provukli smo je kroz nekoliko detektora i kroz alate umjetne inteligencije i rezultati dosta variraju.

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Pola alata ne vidi korištenje AI-ja, barem ne u bitnoj mjeri, a drugi sumnjaju kako je AI korišten, ali ne mogu to reći sa 100 posto sigurnosti, kao niti u kojoj je mjeri korišten.

Foto: B. Vulevic/Instagram (Screenshot)

Ne može se dakle reći s apsolutnom sigurnošću kako je snimka 100 posto autentična, ali svakako je u kratkom roku postala viralna...

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