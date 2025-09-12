GALERIJA: BUJNA SILA (55)
FOTO 'Vrlo sam inteligentna i atraktivna. Ja sam najseksi baka na svijetu! Ovo je tajna...'
"Moja djeca mrze što sam ja eskort dama, ali nisu oni ti koji plaćaju račune", poručuje 55-godišnja Amerikanka Sila Star, koja sebe predstavlja i kao 'najseksi baku na svijetu'... Priznaje kako je na plastične operacije potrošila gotovo 200.000 eura... Kaže kako vježba tri puta tjedno, kako ide na jogu, kako pazi što jede. "Hejtere ignoriram, ja sam inteligentna i lijepa", poručuje SIla...