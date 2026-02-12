Žene dijele šokantna iskustva: 'Za Valentinovo mi je ponudio trojac! Pozvao je prijateljicu!'

Poruka u 2 ujutro: Na jednom forumu za ispovijesti djevojka je opisala da je njezin dečko čekao ponoć kako bi joj prvi čestitao Valentinovo. Umjesto romantične poruke, dobila je screenshot razgovora s nepoznatom djevojkom i pitanje: “Bi li bila za ovo kao poklon nama?” Kako piše, bio je uvjeren da je to moderna ideja i da će joj biti drago što ju uključuje u fantaziju. Kada je odgovorila da joj nije ugodno, uvjeravao ju je da samo treba “probati barem jednom jer svi to danas rade”. Sljedeće jutro joj je poslao i anketu koju je sam napravio s opcijama: da, možda i nagovori me. | Foto: canva, ilustracija