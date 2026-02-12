Žene dijele šokantna iskustva: 'Za Valentinovo mi je ponudio trojac! Pozvao je prijateljicu!'

Dan zaljubljenih trebao bi biti proslava ljubavi udvoje, dan kada su pokloni, večere uz svijeće i romantične geste posvećene isključivo partneru. No, što se dogodi kada se ta intimna proslava pretvori u noćnu moru? U svijetu u kojem se fantazije dijele lakše nego ikad, sve je više žena koje na internetskim forumima dijele šokantna iskustva: njihovi partneri su im za Valentinovo, dan posvećen njihovoj ljubavi, kao ultimativni "poklon" ponudili – trojac.
Foto: canva, ilustracija
Ono što je u glavi jednog partnera izgledalo kao vrhunac strasti, za drugu je stranu postalo simbol sebičnosti i trenutak koji je uništio svu čaroliju.
Mislila sam da se šal: Jedna od takvih priča koja je privukla veliku pažnju jest ona dvadesetjednogodišnje djevojke koja je na Redditu potražila savjet nakon što joj je dečko obznanio svoje planove za Valentinovo. Dok je ona očekivala klasičnu proslavu nakon dvije godine veze, on joj je ležerno priopćio kako je pozvao svoju najbolju prijateljicu da im se pridruži u krevetu. Njezin šok i nevjerica brzo su se pretvorili u osjećaj izdaje. Dar koji je bio predstavljen kao nešto uzbudljivo za "nas" bio je, u njezinim očima, isključivo njegova sebična fantazija, bez ikakvog razmatranja njezinih osjećaja na dan koji su trebali slaviti zajedno.
“Rezervacija za troje”: Druga korisnica jednog britanskog foruma opisala je kako joj je dečko nekoliko dana prije Valentinova rekao da “ima posebno iznenađenje” i da se samo treba dotjerati. Pomislila je na večeru ili možda vikend putovanje. Kada su stigli u apartman koji je unajmio, sve joj je bilo jasno tek kad je on počeo nervozno gledati na sat i stalno provjeravati mobitel. Nakon petnaestak minuta zazvonilo je na vratima, pojavila se njegova kolegica s posla, s bocom vina i vidno neugodnim osmijehom.
U tom trenutku, napisala je, nije znala je li riječ o neslanoj šali. On je, potpuno ozbiljno, rekao: “Znam da si otvorenog uma, a ovo bi nam moglo začiniti vezu.” Ona je samo uzela kaput i otišla. Kasnije je saznala da je kolegici već tjednima govorio kako je to njezina ideja.
Poklon-bon koji nije bio za nju: Na jednoj Facebook grupi žena je opisala kako joj je partner poklonio kuvertu s natpisom “Za najuzbudljiviju noć”. Unutra je bio vaučer za spa centar, ali za troje. Uz to je bila i poruka: “Nakon opuštanja prelazimo na drugi dio večeri, već sam našao savršenu kandidatkinju.”
Kako kaže, prvo je mislila da je riječ o nekakvom modernom paru-spa paketu, no ubrzo je shvatila da je sve organizirano s djevojkom koju su upoznali na rođendanu prijatelja. On je već bio dopisivao s njom i dogovorio termin, a nju samo “iznenadio”. Valentinovo je završilo svađom u autu na parkiralištu, a poklon-bon nikada nije iskorišten.
Poruka u 2 ujutro: Na jednom forumu za ispovijesti djevojka je opisala da je njezin dečko čekao ponoć kako bi joj prvi čestitao Valentinovo. Umjesto romantične poruke, dobila je screenshot razgovora s nepoznatom djevojkom i pitanje: “Bi li bila za ovo kao poklon nama?” Kako piše, bio je uvjeren da je to moderna ideja i da će joj biti drago što ju uključuje u fantaziju. Kada je odgovorila da joj nije ugodno, uvjeravao ju je da samo treba “probati barem jednom jer svi to danas rade”. Sljedeće jutro joj je poslao i anketu koju je sam napravio s opcijama: da, možda i nagovori me.
Večera koja je imala goste: Još jedna priča dolazi s Reddita gdje je djevojka opisala kako je dečko rezervirao stol u restoranu za dvoje za Valentinovo. Ili je barem tako mislila. Nakon predjela pridružila im se njegova “prijateljica iz srednje” koju nikad prije nije upoznala. On joj je zatim, potpuno opušteno, objasnio da su se sviđa jedno drugome i da bi Valentinovo bilo idealno da “naprave uspomenu”.
Konobar je, kako kaže, vjerojatno vidio sve po njezinu izrazu lica jer joj je donio račun bez da je tražila. Ona je platila svoje piće i otišla, dok je on ostao pokušavajući objasniti situaciju zbunjenoj djevojci koju je pozvao.
Kutija s mašnom: Na jednom forumu korisnica je napisala da je dobila veliku poklon-kutiju s crvenom mašnom. Unutra su bili parfem, čokolada i kartica. Na kartici je pisalo: “Treći dio poklona dolazi u 21:00.” Točno u devet navečer zazvonio je interfon, njezina susjeda iz zgrade ispod, koju je dečko upoznao u liftu. On je bio uvjeren da će to biti “avantura koju će prepričavati godinama”. Ona ga je odmah ostavila na licu mjesta.
On je to nazvao avanturom za Valentinovo i nagovorio me da uključimo moju prijateljicu. Rekla sam si da sam moderna i da neću biti ljubomorna. Nakon večere i vina sve je bilo zbunjujuće, više emotivno nego romantično. Kasnije sam ih zatekla same i srce mi je propalo u trbuh. Nije me boljela situacija nego osjećaj da više nisam posebna, napisala je jedna dama na Redditu...
Došla sam kući ranije s posla, a on je već bio tamo i s njim nepoznata cura. Nasmiješio se kao da mi pokazuje tortu i rekao: “Iznenađenje za Valentinovo.” U sekundi mi se želudac okrenuo. Ona je stajala neugodno, a ja sam osjećala bijes. Rekla sam da to nije poklon nego nepoštovanje. On je pokušavao objasniti da je mislio da ću biti oduševljena. Zamolila sam ih oboje da odu, nadovezala se druga dama...
Nazvao me da požurim kući jer ima nešto posebno. U dnevnom boravku sjedila je žena s vinom u ruci. Rekao je da je sve dogovorio i da samo trebam “opustiti se”. Nisam bila ni zbunjena ni sramežljiva, bila sam ljuta. Nisam dala nikakav znak da to želim. Rekla sam mu da odnos nije projekt koji planira sam. Ona je brzo otišla, a mi smo prvi put spavali odvojeno. Uskoro smo prekinuli, napisala je jedna dama na Redditu..
Slične ispovijesti svake godine ponovno isplivaju oko sredine veljače. A sigurno će nekom 'genijalcu' to i ove godine sinuti kao sjajna ideja za poklon...
