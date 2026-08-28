FOTO Život na ledenom rubu svijeta: Bez puške se ne izlazi, susjedi su sobovi i medvjedi...

Na Svalbardu nije zabranjeno umrijeti - Jedna od najpoznatijih priča o Longyearbyenu glasi da je na Svalbardu „zabranjeno umrijeti”. To nije zakon. Stvarna situacija je puno jednostavnija, ali i dovoljno neobična. Zbog permafrosta se na Svalbardu ne obavljaju klasični ukopi u lijesu. Smrznuto tlo usporava prirodnu razgradnju, a pomicanje tla može s vremenom oštetiti grobove. Zbog toga se tijela ljudi koji umru na Svalbardu u pravilu prevoze na norveško kopno, gdje se obavlja pokop. Priča je dodatno postala poznata zbog grobova žrtava pandemije gripe iz 1918. godine u Longyearbyenu. Njihovi su ostaci zbog permafrosta ostali relativno dobro očuvani i kasnije su znanstveno istraživani. Ponekad se može pročitati da je u njima pronađen „savršeno očuvan virus španjolske gripe”, ali to je pretjerivanje. Znanstvena istraživanja bavila su se mogućnošću očuvanja virusnog genetskog materijala u takvim uvjetima, što nije isto što i pronalazak živog, savršeno očuvanog virusa. Kremiranje je moguće, a urne se pod određenim uvjetima mogu položiti na lokalnom groblju. | Foto: canva, ilustracija