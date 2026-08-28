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POGLED NA SVALBARD

FOTO Život na ledenom rubu svijeta: Bez puške se ne izlazi, susjedi su sobovi i medvjedi...

U Longyearbyenu neke stvari postanu normalne vrlo brzo. Sobovi se slobodno kreću oko naselja. Motorne sanjke zimi su važan dio svakodnevnog života i prometa. A fjord ispred grada povremeno postane pozornica za kitove i druge morske životinje. Ono na što se ipak nikada ne smije potpuno naviknuti jest činjenica da izvan naselja počinje područje polarnih medvjeda. Na Svalbardu nije dovoljno samo uzeti jaknu i krenuti u prirodu. Osobe koje putuju izvan naselja moraju imati odgovarajuću zaštitu od polarnih medvjeda. U praksi se najčešće radi o vatrenom oružju i signalnom pištolju, dok Guverner Svalbarda preporučuje nošenje vatrenog oružja.
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FILE PHOTO: A general view of the NY-Aalesund on the Svalbard archipelago
Smješten duboko unutar Arktičkog kruga, otprilike između norveškog kopna i Sjevernog pola, Svalbard je mjesto na kojem se susreću dvije naizgled nespojive stvari: golema, gotovo netaknuta arktička priroda i mali grad u kojem ljudi žive prilično običnim životom. Na oko 78 stupnjeva sjeverne geografske širine proteže se arhipelag prepun ledenjaka, snijega, morskog leda i fjordova. U njegovu najvećem naselju, Longyearbyenu, ljudi rade, studiraju, odlaze u trgovinu, sjedaju na kavu i navečer izlaze u barove. Samo što se pritom moraju naviknuti na nekoliko stvari koje bi drugdje bile nezamislive: mjesece bez izlaska sunca, mjesece bez zalaska sunca, permafrost ispod kuće i činjenicu da polarni medvjed nije samo životinja koju gledate u dokumentarcima. | Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
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Smješten duboko unutar Arktičkog kruga, otprilike između norveškog kopna i Sjevernog pola, Svalbard je mjesto na kojem se susreću dvije naizgled nespojive stvari: golema, gotovo netaknuta arktička priroda i mali grad u kojem ljudi žive prilično običnim životom. Na oko 78 stupnjeva sjeverne geografske širine proteže se arhipelag prepun ledenjaka, snijega, morskog leda i fjordova. U njegovu najvećem naselju, Longyearbyenu, ljudi rade, studiraju, odlaze u trgovinu, sjedaju na kavu i navečer izlaze u barove. Samo što se pritom moraju naviknuti na nekoliko stvari koje bi drugdje bile nezamislive: mjesece bez izlaska sunca, mjesece bez zalaska sunca, permafrost ispod kuće i činjenicu da polarni medvjed nije samo životinja koju gledate u dokumentarcima. | Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
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