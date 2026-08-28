FOTO Život na ledenom rubu svijeta: Bez puške se ne izlazi, susjedi su sobovi i medvjedi...

U Longyearbyenu neke stvari postanu normalne vrlo brzo. Sobovi se slobodno kreću oko naselja. Motorne sanjke zimi su važan dio svakodnevnog života i prometa. A fjord ispred grada povremeno postane pozornica za kitove i druge morske životinje. Ono na što se ipak nikada ne smije potpuno naviknuti jest činjenica da izvan naselja počinje područje polarnih medvjeda. Na Svalbardu nije dovoljno samo uzeti jaknu i krenuti u prirodu. Osobe koje putuju izvan naselja moraju imati odgovarajuću zaštitu od polarnih medvjeda. U praksi se najčešće radi o vatrenom oružju i signalnom pištolju, dok Guverner Svalbarda preporučuje nošenje vatrenog oružja.
Smješten duboko unutar Arktičkog kruga, otprilike između norveškog kopna i Sjevernog pola, Svalbard je mjesto na kojem se susreću dvije naizgled nespojive stvari: golema, gotovo netaknuta arktička priroda i mali grad u kojem ljudi žive prilično običnim životom. Na oko 78 stupnjeva sjeverne geografske širine proteže se arhipelag prepun ledenjaka, snijega, morskog leda i fjordova. U njegovu najvećem naselju, Longyearbyenu, ljudi rade, studiraju, odlaze u trgovinu, sjedaju na kavu i navečer izlaze u barove. Samo što se pritom moraju naviknuti na nekoliko stvari koje bi drugdje bile nezamislive: mjesece bez izlaska sunca, mjesece bez zalaska sunca, permafrost ispod kuće i činjenicu da polarni medvjed nije samo životinja koju gledate u dokumentarcima.
| Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
Smješten duboko unutar Arktičkog kruga, otprilike između norveškog kopna i Sjevernog pola, Svalbard je mjesto na kojem se susreću dvije naizgled nespojive stvari: golema, gotovo netaknuta arktička priroda i mali grad u kojem ljudi žive prilično običnim životom. Na oko 78 stupnjeva sjeverne geografske širine proteže se arhipelag prepun ledenjaka, snijega, morskog leda i fjordova. U njegovu najvećem naselju, Longyearbyenu, ljudi rade, studiraju, odlaze u trgovinu, sjedaju na kavu i navečer izlaze u barove. Samo što se pritom moraju naviknuti na nekoliko stvari koje bi drugdje bile nezamislive: mjesece bez izlaska sunca, mjesece bez zalaska sunca, permafrost ispod kuće i činjenicu da polarni medvjed nije samo životinja koju gledate u dokumentarcima. |
Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
Smješten duboko unutar Arktičkog kruga, otprilike između norveškog kopna i Sjevernog pola, Svalbard je mjesto na kojem se susreću dvije naizgled nespojive stvari: golema, gotovo netaknuta arktička priroda i mali grad u kojem ljudi žive prilično običnim životom. Na oko 78 stupnjeva sjeverne geografske širine proteže se arhipelag prepun ledenjaka, snijega, morskog leda i fjordova. U njegovu najvećem naselju, Longyearbyenu, ljudi rade, studiraju, odlaze u trgovinu, sjedaju na kavu i navečer izlaze u barove. Samo što se pritom moraju naviknuti na nekoliko stvari koje bi drugdje bile nezamislive: mjesece bez izlaska sunca, mjesece bez zalaska sunca, permafrost ispod kuće i činjenicu da polarni medvjed nije samo životinja koju gledate u dokumentarcima.
| Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
Početkom 2026. u Longyearbyenu i Ny-Ålesundu zajedno je živjelo 2.512 ljudi. U Longyearbyenu su bili stanovnici čak 66 različitih državljanstava, što je za tako malo i udaljeno mjesto prilično impresivno. Svalbard je zato teško opisati samo kao arktičku divljinu. To je i mjesto u kojem je, unatoč svemu što se događa izvan prozora, moguće voditi sasvim normalan život.
| Foto: canva, ilustracija
Ime Svalbard pojavljuje se u nordijskim izvorima još 1194. godine, a obično se tumači kao 'hladne obale' ili 'hladni rub'. Ipak, nije sigurno da se taj srednjovjekovni zapis odnosi upravo na današnji Svalbard. Prvi nesporni europski opis arhipelaga povezuje se s nizozemskom ekspedicijom Willema Barentsza iz 1596. godine. Nakon toga Svalbard je brzo postao važan za europske lovce na kitove. Tijekom 17. i 18. stoljeća u okolnim su vodama lovili Nizozemci, Englezi, Francuzi i drugi. Na obalama su nastajala sezonska naselja, a arhipelag je postao jedno od glavnih europskih središta kitolova na sjeveru.
| Foto: canva, ilustracija
Kada je kitolov počeo propadati, glavnu su ulogu preuzeli lovci na krzno i druge životinje. Rusi su na Svalbardu desetljećima prezimljavali i bavili se lovom, dok je norveški trapping potrajao sve do 20. stoljeća. A onda se početkom 20. stoljeća pojavio ugljen. Američki poduzetnik John Munroe Longyear 1906. je osnovao rudnik i naselje koje je nazvao Longyear City. Rudarska kompanija Store Norske Spitsbergen Kullkompani preuzela je operacije 1916., a naselje je dobilo ime Longyearbyen. Rudarstvo će obilježiti Svalbard tijekom većeg dijela 20. stoljeća. Longyearbyen je praktički bio rudarski grad: kompanija je osiguravala posao, stanove i velik dio infrastrukture, a život stanovnika bio je izravno vezan uz rudnik. Ta je era sada završila. Posljednji norveški rudnik ugljena, Gruve 7, prestao je s radom 2025. godine, a ulaz u rudnik trajno je zatvoren 2026.
| Foto: canva, ilustracija
Prije nego što je Norveška dobila suverenitet nad Svalbardom, arhipelag je desetljećima bio svojevrsno međunarodno područje. Problem je postao posebno ozbiljan kada je početkom 20. stoljeća postalo jasno koliko je ugljen važan. Rješenje je pronađeno 1920. godine, kada je potpisan Svalbardski ugovor. Njime je Norveškoj priznat suverenitet nad arhipelagom, a ugovor je stupio na snagu 1925. godine. Danas ga je potpisalo 49 država.
| Foto: canva, ilustracija
Norveška je tako dobila suverenitet, ali ne i potpunu slobodu da sa Svalbardom radi što god želi. Državljani i kompanije država stranaka imaju pravo na jednak tretman u određenim gospodarskim djelatnostima, uključujući rudarstvo, trgovinu, lov i ribolov. Ugovor istodobno ograničava vojnu uporabu arhipelaga i zabranjuje, među ostalim, izgradnju utvrda i pomorskih baza. Zbog toga se Svalbard često opisuje kao demilitarizirano područje. Preciznije bi bilo reći da je riječ o teritoriju s posebnim ograničenjima vojne uporabe. Taj neobični pravni položaj i danas se osjeti u svakodnevnom životu, a Svalbard je zbog njega ostao zanimljiv i puno širem krugu država od same Norveške.
| Foto: canva, ilustracija
Longyearbyen: mali grad koji se ponaša kao grad - Za nekoga tko prvi put dođe u Longyearbyen, veličina naselja može biti iznenađenje. Grad je malen, ali ima gotovo sve što biste očekivali od mjesta u kojem ljudi zaista žive: trgovine, restorane, hotele, barove, sportske sadržaje, muzeje, kulturne prostore i nekoliko mjesta gdje se može popiti pivo. Postoji čak i lokalna pivovara, kao i proizvodnja čokolade. U jednom stakleniku uzgajaju se začinsko bilje, salate i drugo povrće – prizor koji djeluje pomalo nestvarno kada znate da se nalazite na 78. paraleli. Na Svalbardu vlada arktička klima, ali temperature su nešto blaže nego što bi se očekivalo zbog utjecaja mora. U Longyearbyen, najvećem naselju arhipelaga, zimi se prosječne temperature kreću oko -10 do -15 °C, dok su najhladniji mjeseci siječanj, veljača i ožujak. Ljeto je kratko i hladno – u srpnju je prosjek oko 5–7 °C, a dnevne temperature najčešće ostaju ispod 10 °C
| Foto: canva, ilustracija
Zgrade su često praktične i pomalo grube, što nije iznenađenje za bivši rudarski grad. No iznutra je slika drugačija. Ljudi provode vrijeme po kafićima i restoranima, djeca idu u školu, održavaju se koncerti i festivali, a tijekom mračnih mjeseci društveni život postaje još važniji. Jedna od zanimljivijih lokalnih tradicija je izuvanje cipela pri ulasku u mnoge hotele, restorane, muzeje i druge objekte. Običaj je ostao iz vremena kada je ugljena prašina bila posvuda po gradu.
| Foto: canva, ilustracija
Longyearbyen je također grad u koji ljudi često dođu na kratko, a ostanu mnogo duže nego što su planirali. Ipak, stanovništvo je vrlo 'pokretljivo'. Tijekom 2025. godine velik broj ljudi doselio se u Longyearbyen i Ny-Ålesund, ali ih je gotovo jednako mnogo i otišlo. Manje od 80 posto stanovnika koji su tamo živjeli početkom 2025. ostalo je ondje i godinu dana kasnije. To je jedna od posebnosti ovog mjesta: dovoljno je malo da se ljudi međusobno poznaju, ali dovoljno međunarodno da gotovo svatko sa sobom donosi neku drugu priču.
| Foto: canva, ilustracija
Ako postoji jedna stvar na koju se novi stanovnici moraju posebno naviknuti, to je svjetlost. Polarna noć u Longyearbyenu počinje krajem listopada i traje do početka veljače. Najmračniji dio godine, kada sunce ne daje izravnu dnevnu svjetlost, traje otprilike od sredine studenog do kraja siječnja. To ipak nije nekoliko mjeseci neprekidne crne tame. Snijeg reflektira i najmanju količinu svjetlosti, a Mjesec, zvijezde i plavičasti sumrak često stvaraju dovoljno svjetla da krajolik izgleda potpuno drugačije nego što biste očekivali. A kada se na nebu pojavi aurora borealis, sve dobiva još jednu dimenziju. Zatim se situacija okrene.
| Foto: canva, ilustracija
Od otprilike 20. travnja do 22. kolovoza sunce u Longyearbyenu ne zalazi ispod horizonta. Noć praktički nestane, a vrijeme više nije lako povezati s izgledom neba. U dva ujutro možete izaći vani po dnevnom svjetlu i nakratko zaboraviti koliko je sati. Takve promjene nisu samo zanimljivost za turiste. Mnogi stanovnici tijekom zime koriste umjetno svjetlo kako bi održali ritam dana, dok su ljeti dobre zavjese gotovo obavezne.
| Foto: canva, ilustracija
A tu je i globalna riznica sjemena. Globalna riznica sjemena na Svalbardu nalazi se na norveškom otoku Spitsbergenu, blizu Longyearbyena u Arktiku. Otvorena je 2008. godine i služi kao sigurnosna kopija sjemenja usjeva iz cijelog svijeta. Smještena je duboko u planini Platåberget, na temperaturi od –18 °C, uz pomoć permafrosta. Kapacitet iznosi 4,5 milijuna uzoraka, a trenutno čuva preko 1,3 milijuna uzoraka iz gotovo svih zemalja. Upravlja njome Norveška u suradnji s NordGenom i Crop Trustom. Pohranа je besplatna, a sjeme ostaje vlasništvo deponenata. Cilj je zaštititi genetsku raznolikost usjeva od katastrofa, ratova i klimatskih promjena te osigurati budućnost svjetske prehrane.
| Foto: Sebastian Kahnert/DPA
U Longyearbyenu neke stvari postanu normalne vrlo brzo. Sobovi se slobodno kreću oko naselja. Motorne sanjke zimi su važan dio svakodnevnog života i prometa. A fjord ispred grada povremeno postane pozornica za kitove i druge morske životinje. Ono na što se ipak nikada ne smije potpuno naviknuti jest činjenica da izvan naselja počinje područje polarnih medvjeda. Na Svalbardu nije dovoljno samo uzeti jaknu i krenuti u prirodu. Osobe koje putuju izvan naselja moraju imati odgovarajuću zaštitu od polarnih medvjeda. U praksi se najčešće radi o vatrenom oružju i signalnom pištolju, dok Guverner Svalbarda preporučuje nošenje vatrenog oružja.
| Foto: canva, ilustracija
To ne znači da se po Longyearbyenu slobodno šeta s puškom. U samom naselju vrijede stroža pravila i nošenje napunjenog oružja je zabranjeno. Čak i studenti UNIS-a, Sveučilišnog centra na Svalbardu, moraju proći sigurnosnu obuku prije odlaska na teren. U sklopu obuke uče kako reagirati u slučaju susreta s polarnim medvjedom i prolaze praktične vježbe. Drugim riječima, ovdje nije dovoljno znati čitati kartu. Morate znati i što učiniti ako karta odjednom postane potpuno nebitna.
| Foto: canva, ilustracija
Longyearbyen je izgrađen na permafrostu, tlu koje je trajno smrznuto kroz najmanje dvije uzastopne godine. To je stoljećima bilo svojevrsni prirodni temelj Arktika. Danas je taj temelj sve manje pouzdan. Zgrade su zato često podignute na stupovima, a cijevi i drugi infrastrukturni sustavi projektirani su tako da budu što manje osjetljivi na pomicanje tla. Dio vodovodnih i drugih cijevi nalazi se iznad zemlje upravo zato da bi se smanjili problemi koje donose smrzavanje i otapanje tla. Problem postaje sve ozbiljniji kako se Arktik zagrijava.
| Foto: canva, ilustracija
Svalbard je među područjima koja se zagrijavaju mnogo brže od globalnog prosjeka. Norveški Meteorološki institut za pojedina promatrana razdoblja navodi stope zagrijavanja oko šest puta veće od globalnog prosjeka. Na sjevernom Svalbardu i u području Barentsova mora promjene su posebno izražene. Posljedice nisu samo toplije vrijeme. Više kiše zimi, manje stabilan snijeg, otapanje permafrosta i promjene u ledenjacima mijenjaju uvjete u kojima ljudi žive. Za grad poput Longyearbyena to znači da se sigurnost zgrada, cesta, vodovoda i drugih sustava mora stalno iznova procjenjivati. Norveška posljednjih godina ulaže znatna sredstva u zaštitu naselja od lavina i drugih prirodnih opasnosti te u prilagodbu infrastrukture novim klimatskim uvjetima.
| Foto: canva, ilustracija
Tko se uopće može preseliti ovamo? Jedna od stvari koja Svalbard čini posebno zanimljivim jest to što je mnogo jednostavnije preseliti se ovamo nego što biste očekivali. Za boravak na Svalbardu nije potrebna posebna norveška radna ili boravišna dozvola, a Svalbard nije dio schengenskog prostora. To znači da se pravila za ulazak razlikuju od onih koja vrijede za norveško kopno. No, to ne znači da se možete samo ukrcati na avion, pojaviti se u Longyearbyenu i očekivati da će vam sustav pronaći posao i stan.
| Foto: canva, ilustracija
Norveške vlasti od osoba koje žele živjeti na Svalbardu očekuju da mogu same osigurati sredstva za život i odgovarajući smještaj. Osobe koje se ne mogu uzdržavati mogu biti udaljene s arhipelaga. Zbog toga se budućim stanovnicima preporučuje da posao i smještaj pronađu prije dolaska. U praksi je posao često ulaznica za život na Svalbardu. Čak i kada pronađete posao, ostaje još jedan problem: stan. Više od 70 posto stambenog fonda Longyearbyena u vlasništvu je javnih ili djelomično javnih vlasnika, a stanovanje je snažno povezano s radnim mjestom. Poslodavci svojim zaposlenicima često osiguravaju smještaj, što znači da promjena posla može značiti i promjenu stana. Privatno tržište stanova zato je vrlo ograničeno. To je jedan od razloga zbog kojih Svalbard nije jednostavno mjesto za doseljenje čak ni za nekoga tko ima dovoljno novca. Ako nemate posao, teško ćete pronaći stan. Ako nemate stan, teško ćete se dugoročno nastaniti. A ako izgubite posao, možete ostati bez jednog i drugog.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Svalbard je udaljen, logistički zahtjevan i ovisan o dopremi robe s kopna. Hrana, oprema, građevinski materijal i gotovo sve što je potrebno za normalno funkcioniranje grada moraju prijeći velike udaljenosti. Zbog toga niži porezi sami po sebi ne znače da ćete ovdje živjeti jeftinije. Posebno je skup i ograničen stambeni prostor. Jedan od razloga zbog kojih Svalbard privlači radnike iz cijelog svijeta su relativno visoke plaće i povoljniji porezni sustav. Ipak, iznos uvelike ovisi o poslu. Radnici u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu mogu računati na otprilike 2.750 do 3.700 eura bruto mjesečno, dok iskusni kuhari, tehničari, mehaničari i drugi kvalificirani radnici često zarađuju 3.700 do 5.050 eura. Inženjeri, stručnjaci i ljudi na odgovornijim pozicijama mogu dosegnuti 5.050 do 6.450 eura mjesečno, a menadžerske i vrlo specijalizirane pozicije i više Posebno je zanimljiva kombinacija plaće i poreza. Osnovna stopa poreza na dohodak na Svalbardu za 2026. iznosi samo 8 posto, dok se na prihod iznad propisanog praga primjenjuje stopa od 22 posto. Na plaće se plaća i doprinos za socijalno osiguranje.
| Foto: canva, ilustracija
Na Svalbardu nije zabranjeno umrijeti - Jedna od najpoznatijih priča o Longyearbyenu glasi da je na Svalbardu „zabranjeno umrijeti”. To nije zakon. Stvarna situacija je puno jednostavnija, ali i dovoljno neobična. Zbog permafrosta se na Svalbardu ne obavljaju klasični ukopi u lijesu. Smrznuto tlo usporava prirodnu razgradnju, a pomicanje tla može s vremenom oštetiti grobove. Zbog toga se tijela ljudi koji umru na Svalbardu u pravilu prevoze na norveško kopno, gdje se obavlja pokop. Priča je dodatno postala poznata zbog grobova žrtava pandemije gripe iz 1918. godine u Longyearbyenu. Njihovi su ostaci zbog permafrosta ostali relativno dobro očuvani i kasnije su znanstveno istraživani. Ponekad se može pročitati da je u njima pronađen „savršeno očuvan virus španjolske gripe”, ali to je pretjerivanje. Znanstvena istraživanja bavila su se mogućnošću očuvanja virusnog genetskog materijala u takvim uvjetima, što nije isto što i pronalazak živog, savršeno očuvanog virusa. Kremiranje je moguće, a urne se pod određenim uvjetima mogu položiti na lokalnom groblju.
| Foto: canva, ilustracija
Ni rođenje nije nešto što se u Longyearbyenu odvija kao na kopnu. Lokalna bolnica nema rodilište, pa se trudnoće prate u Longyearbyenu, dok se porod planira na norveškom kopnu. Bolnica također ima mnogo ograničeniji raspon usluga od bolnica u kontinentalnoj Norveškoj. Na Svalbardu tako postoje situacije u kojima se najvažniji trenuci ljudskog života moraju planirati prema rasporedu aviona i vremenskim uvjetima.
| Foto: canva, ilustracija
Zatvaranje posljednjeg rudnika ne znači da je Svalbard ostao bez gospodarstva. Naprotiv, današnji Longyearbyen sve se više oslanja na turizam, znanost, istraživanje, obrazovanje i usluge. UNIS privlači studente i istraživače iz cijelog svijeta, a Svalbard je jedno od važnih područja za istraživanje Arktika, klimatskih promjena, oceanografije, biologije, geologije i atmosfere. Posebno je važan Ny-Ålesund, međunarodno istraživačko naselje koje je danas jedno od najvažnijih mjesta za arktička znanstvena istraživanja. Turizam je također postao jedan od glavnih stupova gospodarstva. Posjetitelji dolaze zbog ledenjaka, fjordova, polarne svjetlosti, motornih sanjki, psećih saonica i ekspedicija brodovima. Dolaze i zbog nečega što je puno teže prodati u turističkoj brošuri: osjećaja da ste stvarno daleko od svega. Ali rast turizma donosi i vlastite probleme. Arktički okoliš izuzetno je osjetljiv, a sve veći broj posjetitelja znači veći pritisak na prirodu, infrastrukturu i sigurnost. Zato je pitanje kako razvijati turizam, a da Svalbard pritom ostane mjesto zbog kojeg ljudi uopće žele doći, jedno od važnijih pitanja njegove budućnosti. Promjena gospodarstva posebno je vidljiva u energetici.
| Foto: canva, ilustracija
Longyearbyen je do 2023. dobivao toplinu i električnu energiju iz termoelektrane na ugljen koja je radila od 1983. godine. Postrojenje je zatvoreno u listopadu 2023., a grad je nakon toga prešao na dizelske generatore. To nije idealno dugoročno rješenje. Dizel je skup, mora se dopremati na otok i nije u skladu s dugoročnim ciljevima smanjenja emisija. Tijekom problema s opskrbom električnom energijom u 2024. čak su korišteni agregati norveških oružanih snaga kako bi se osigurala stabilnost sustava.. Norveška zato traži dugoročnije rješenje koje bi uključivalo veći udio obnovljive energije i smanjilo ovisnost o dizelu Paradoks je očit: Longyearbyen je nastao zahvaljujući ugljenu, posljednji norveški rudnik sada je zatvoren, a grad mora pronaći način da proizvodi energiju bez resursa koji ga je više od stoljeća održavao.
| Foto: canva, ilustracija
Klimatske promjene na Svalbardu nisu tema koja se može ostaviti za neku daleku budućnost. One su već dio svakodnevice. Svalbard se zagrijava višestruko brže od globalnog prosjeka. Ledenjaci se povlače, morski se led smanjuje, zime postaju kišnije, a permafrost se zagrijava. Sve to mijenja krajolik, ali i uvjete u kojima ljudi žive. Za Longyearbyen je posebno važna sigurnost. Promjene u snijegu, ledu i permafrostu mogu povećati rizik od lavina, odrona i drugih prirodnih opasnosti. Nakon smrtonosne lavine koja je 2015. pogodila Longyearbyen, zaštita naselja od lavina postala je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na Svalbardu. Grad se zato mijenja sporije nego što bi čovjek možda očekivao, ali se ipak mijenja. Nove kuće moraju uzeti u obzir nestabilnije tlo, infrastruktura se prilagođava novim uvjetima, a znanstvenici sve pažljivije prate promjene u okolišu. Na kraju, možda je upravo običnost Longyearbyena ono što ga čini tako neobičnim. Ljudi ovdje ujutro idu na posao. Djeca idu u školu. Netko žuri u trgovinu, netko sjedi na kavi, a netko pokušava pronaći slobodan termin u lokalnoj teretani. I onda izađeš vani...
| Foto: canva, ilustracija
Nekoliko kilometara dalje nema više ulica ni trgovina. Nema sljedećeg grada. Samo planine, ledenjaci, fjordovi, snijeg i prostor u kojem pravila svakodnevnog života odjednom prestaju vrijediti. imi treba razmišljati o polarnoj noći. Ljeti o tome kako spavati dok je vani dan u dva ujutro. Izvan naselja treba razmišljati o polarnim medvjedima. Ispod kuće treba misliti na permafrost. A kada dođe vrijeme za porod ili, nažalost, smrt, najbliža bolnica ili groblje nisu nužno tamo gdje biste ih očekivali. Svalbard zato nije mjesto koje čovjeka stalno podsjeća koliko je priroda moćna. Više ga podsjeća koliko je malo potrebno da se ono što smatramo normalnim – kuća, cesta, grijanje, trgovina, bolnica – pokaže kao nešto što zapravo nikada nije bilo zajamčeno. Možda je upravo zato život ovdje toliko privlačan ljudima koji ostanu. Ne zato što je lak. Nego zato što je vrlo teško zaboraviti gdje se nalazite.
| Foto: canva, ilustracija
*uz korištenje AI-ja
| Foto: CORNELIUS POPPE/REUTERS