FOTO Znate li čime se sad bavi Mia Khalifa? Nije za prepoznati!

Bivša glumica za odrasle privukla je globalnu pažnju početkom 2015. godine. Rođena je u Bejrutu, a u SAD je preselila kao tinejdžerica. Nakon kratke karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na druge projekte...
Mia Khalifa (32) u porno industriji provela je tek nekoliko mjeseci, ali svejedno je postala jedna od najpoznatijih pornoglumica na svijetu. | Foto: Instagram
