FOTO Znate li čime se sad bavi Mia Khalifa? Nije za prepoznati!

Bivša glumica za odrasle privukla je globalnu pažnju početkom 2015. godine. Rođena je u Bejrutu, a u SAD je preselila kao tinejdžerica. Nakon kratke karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na druge projekte...
Mia Khalifa (32) u porno industriji provela je tek nekoliko mjeseci, ali svejedno je postala jedna od najpoznatijih pornoglumica na svijetu.
| Foto: Instagram
Mia Khalifa (32) u porno industriji provela je tek nekoliko mjeseci, ali svejedno je postala jedna od najpoznatijih pornoglumica na svijetu. |
Foto: Instagram
Mia Khalifa (32) u porno industriji provela je tek nekoliko mjeseci, ali svejedno je postala jedna od najpoznatijih pornoglumica na svijetu.
| Foto: Instagram
Ova mlada dama libanonskog podrijetla primila je na tisuće prijetnji smrću zbog odabira karijere...
| Foto: M.Khalifa/Instagram
"Radila sam u industriji za odrasle tri mjeseca. To nije bilo baš za mene, malo sam se opametila, bila je to moja 'pobunjenička faza', kazala je ranije za Washington Post Mia...
| Foto: Instagram
Od snimki, koje su pregledane na milijune puta, nije gotovo ništa zaradila...
| Foto: Instagram
Njezina obitelj je, izvještavali su libanonski mediji, prekinula svaki kontakt s njom nakon što je postala glumica u filmovima za odrasle.
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
Nakon umirovljenja u pornoindustriji radila je kao sportska komentatorica i kao voditeljica, ušla je i u sferu influencerica...
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
A tamo 2023. pokrenula je novi projekt. Brend nakita i odjeće "Sheytan".
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
Inače, naziv brenda je anglizirani oblik arapske riječi za vraga...
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
"Ja sam Mia Khalifa iz Libanona i dizajnerica sam nakita", predstavila se Mia nedavno na jednoj snimci...
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
"Kolekcija Sheytan fokusira se na ručno izrađene komade koji spajaju suvremeni dizajn s tradicionalnim elementima, nudeći unikatne i limitirane serije nakita", pisali su o Khalifinom nakitu američki mediji...
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
"Želimo pobuditi sva osjetila. Nakit neće biti naša jedina kategorija", poručuje Mia...
| Foto: Mia Khalifa/Instagram
Za sebe danas kaže da je prava poslovna žena. "Oblačim se ozbiljnije", šalila se. Mnogi je ne prepoznaju.
| Foto: Instagram
Danas je aktivna na društvenim mrežama, gdje se bavi temama poput samopouzdanja, mentalnog zdravlja i osobnog rasta.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Mia Khalifa/Instagram
Foto Ik Aldama
Foto M.Khalifa/Instagram
Foto M.Khalifa/Instagram