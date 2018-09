Genijalno: 'Freddie Mercury je bio naš kolega, ovo je za njega'

U čast Freddieju Mercuryju, koji bi na današnji dan slavio 72. rođendan, nosači prtljage na Zračnoj luci Heathrow pripremili su točku kojom su zabavljali putnike.

Prije nego što se proslavio kao Freddie Mercury, Farrokh Bulsara radio je kao nosač prtljage upravo na toj zračnoj luci.

- U čast našem bivšem kolegi, pripremili smo plesnu točku. Uživat ćete - kazao je Virinder Bansal, zadužen za sve sustave prtljage na Heathrowu.

Drugi kolege koji su se priključili odavanju počasti istaknuli su da su vježbali točku dva tjedna i da nije lako biti "u Freddiejevim cipelama".

