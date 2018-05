Godine su samo broj: Suprug mi je 8 godina mlađi od djeda

Studentica političkih znanosti Dehenna Davison (24) uskoro će se udati za člana vijeća Konzervativne stranke iz Hulla koji je 35 godina stariji od nje.

Dehenna, poznatija i kao Dee, došla je iz Sheffielda u Hull studirati političke znanosti, a nedugo nakon toga pridružila se Konzervativnoj stranci gdje je upoznala člana vijeća Johna Farehama (59).

- Ljudi uglavnom pitaju "gdje si bio cijeli moj život", no Dee se rodila tek u trećoj četvrtini mog - rekao je zaljubljeni John i prepričao kako su počeli hodati.

- Pitao sam ju za kavu, no četiri mjeseca mi nije odgovorila pa sam ju pitao opet - ispričao je. No Dee je otišla na stručnu praksu u Parlament, a John joj je otišao u posjet.

Kada su se vratili u Hull, romansa je procvjetala.

Zaručili su se 2015. godine. John ju je zaprosio ispred svoje stare kuće u Berkshireu.

Thanks to everyone who came out in Hull today. A brilliant and energetic start to what is going to be a great campaign! @CllrFareham @grahamstuart @christinemackay @_SalmanAnwar @LionheartRoyal @Farhana_909 @Conservatives @HullUniTories @ToryPressNorth #TeamTory pic.twitter.com/St6KPpPnHT