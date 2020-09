Novonastala internetska slava ovih dana je rezervirana za \u017eenu koja se predstavlja pod pseudonimom Lilly Milf, a prema pri\u010dama mje\u0161tana, njoj skidanje nije sramota ve\u0107 profesija.

<p>U Hrvatskoj Kristina Mandarina, u Srbiji Lilly Milf. Čini se kako je ova potonja pažljivo pratila put prve kako bi stigla do toliko željene popularnosti.</p><p>Snimku gole žene iz Beograda (36) koja kupuje lubenice na magistrali kod Pančeva pronašli smo zalutalu u slijepoj uličici Twittera, no od tog trenutka nadalje, ova djevojka 'piči' sam po autoputu, a skoro i da je poletjela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Novonastala internetska slava ovih dana je rezervirana za ženu koja se predstavlja pod pseudonimom Lilly Milf, a prema pričama mještana, njoj skidanje nije sramota već profesija.</p><p>Navodno se često može vidjeti kako sličnim opskurnim i golišavim poduhvatima pokušava podići popularnost na internetu jer od nje živi. Voli izazivati reakcije kod ljudi i hrani se time.</p><p>Karijeru gradi na stranicama za odrasle, a tamo ne kupuje samo lubenice. Ispostavilo se da često koristi ovakav način promocije za 'pet minuta slave'. Kratkim pretraživanjem po opskurnim stranicama saznajemo da je Lilly voli mlađe muškarce, a 'operirala' je i po Beogradu. Sasvim gola je tražila stranca da je namaže uljem na gradskoj plaži, posuđivala upaljač od nepoznatih ljudi i polijevala si luben... pardon, grudi, pivom. </p><p>Koliko joj je to i uspjelo govori činjenica da je srpski <a href="https://www.blic.rs/slobodno-vreme/evo-ko-je-gola-pancevka-koja-je-snimkom-s-magistrale-zapanjila-srbiju-njeno-ime-sve/ehzldxd" target="_blank">Blic </a>ovu ženu i fenomenološki obradio:</p><p>- Uočljiv je fenomen u kojem su dame koje žive od online snimki prenijele svoj posao u offline svijet i sve češće koriste javna mjesta kako bi privukle pažnju javnosti i naravno istog trenutka završile na društvenim mrežama - pišu o jeftinim marketinškim metodama 'takvih', a Lilly, dok ovo pišemo, vjerojatno smišlja scenarij za sljedeću šok snimku. Svjesna je i ona, da ako nema materijala, ovo je slava kratkog vijeka.<br/> </p>