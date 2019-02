Grobar je upao u grob i slomio nogu: 'Izvlačili smo ga 2 sata'

Grobara koji je slomio nogu nakon što je pao u prazan grob spasilačke službe jedva su uspjele izvući. Muškarac je u utorak u Melbourneu ležao dva metra ispod zemlje, a zbog ozlijeđene noge nije se uspio popeti uz ljestve koje su mu spustili vatrogasci.

- Pao je dok je pomicao čelični poklopac iznad groba. Spašavanje je trajalo dva sata, rekao je Gavin Wright iz spasilačke službe za 3AW.

Objasnio je kako su grobara uspjeli izvući nakon što su postavili drvenu ogradu oko groba, spustili se unutra i onda ga podignuli uz pomoć kožnih remenova.

UPDATE: We've checked in with @AmbulanceVic who say paramedics have been called to report of a man trapped in Metery Rd Eltham. He is believed to be in his 40s with injuries to his leg.