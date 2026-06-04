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HIT SNIMKA Kako se pere auto u Imotskom. Svi su gledali u njih

Piše 24sata,
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HIT SNIMKA Kako se pere auto u Imotskom. Svi su gledali u njih
Foto: Radio NU/Instagram

Pojavile su se samo u badićima, privlačeći poglede svih šokiranih prolaznika

Admiral

Pjena, badići i hihotanje zatekli su sve koji su se našli u autopraonici u Imotskom. Dvije djevojke prale su svog limenog ljubimca u ležernom izdanju.

Pojavile su se samo u badićima, privlačeći poglede iznenađenih prolaznika. 

Najbolje da pogledate sami.

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