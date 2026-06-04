Pojavile su se samo u badićima, privlačeći poglede svih šokiranih prolaznika
ORIBALE GA
HIT SNIMKA Kako se pere auto u Imotskom. Svi su gledali u njih
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Pjena, badići i hihotanje zatekli su sve koji su se našli u autopraonici u Imotskom. Dvije djevojke prale su svog limenog ljubimca u ležernom izdanju.
Pojavile su se samo u badićima, privlačeći poglede iznenađenih prolaznika.
Najbolje da pogledate sami.
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