<p>Ljudi su svinje, barem imaju tendenciju da postanu, ako se zapuste. Ako im daš da to naprave u tuđoj štalici, nema boljeg recepta za propast.</p><p>'Nama se jedne godine netko olakšao, zamotao govno u deku i ostavio deku na vrhu ormara', napisao je jedan korisnik Reddita svoje neugodno iskustvo, navodeći druge da ispričaju što je najodvratnije što su im turisti ostavili nakon što su napustili apartman.</p><p>I tako su sve fekalije izašle na površinu i otkrile da čovjek stvarno ponekad podbaci. Najviše Reddit-ora požalilo se na turiste koji ostavljaju upaljenu klimu s otvorenim prozorima, no bilo je i odvratnijih primjera.</p><p>- Upaljenu klimu na najjače s otvorenim prozorima. Ili ovi jedni šta nisu ništa ostavili, al su ukrali. Nudili su pare za kornjaču čančaru. Rekli im da nećemo prodat i kad su sutradan išli ukrali su jednu - jedan je od komentara.</p><p>- Ako ne želite govna u vrećicama ne iznajmljujte Rusima. Njihovi odvodi su poznati po tome da su u ku**u i većina njih se*e u vrećice kod kuće, a u WC samo piša. Kod kuće te vrećice bacaju, a u apartmanima ih uredno ostave vama da ih se riješite jer je uključen i housekeeping u cijenu. Informacija je od cure koje je ljeti radila housekeeping u hotelima. Rusi redovno ostavljaju upakirana govna. Oni vam ne žele čepiti odvode, a vi ih još pljujete - piše drugi korisnik Reddita.</p><p>- Baka mi se bavila iznajmljivanjem. Prije desetak godina odsjeo je kod nje gay par (muški). Ostavili su us*anu i krvavu posteljinu - piše treći.</p><p>Jedan iznajmljivač otkrio je kako mu je turist počeo razbijati sve po apartmanu, a priveli su ga zajedno sa suprugom.</p><p>- Imali smo situaciju da je žena morala zvati policiju zbog muža koji je malo više popio i počeo razbijati sve po apartmanu. Došla je policija, pritvorila ih i vratila ih skupa nazad od kud su došli. Na kraju se brižna žena morala voziti skupa s tim psihopatom i zaradio je pritvor u svojoj zemlji od par dana - napisao je.</p><p>- Ja sam ekskluzivno na Airbnbu tako da najgore što mi se dogodi je da nađem upaljenu klimu. Cura je jedne godine radila u hotelu s pet zvjezdica pa je u WC-u našla govno zamotano u kesi - još je jedna od reakcija.</p><p>- Indijci kuhaju rukom i sve začine grabe rukom tako da je soli bilo u papru, paprike u soli i ulja u oba ta začina. Na pod gdje su prolili hranu ostave ručnik. I tako... svi ručnici iskorišteni za pod. Curry miris kroz cili apartman jedno 3 tjedna iza njih se još čuje', 'Iskorištene šprice dopa', 'Speed' još su neki od komentara.</p><p> </p>