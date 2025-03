U Oxfordu, ali ne prestižnom sveučilištu u srcu Engleske, već selu usred Michigana, na sjeveru SAD-a, veliku farmu ovaca, koza, konja i alpaka budno čuvaju i divovi iz- Hrvatske! To su tornjaci Pluto, Ariela i Šara. Puna su im imena Ariela Hrvatska Dika, Šara-Unique Herceg-Bos-Tor i Pluto Dalmatinski Vrisak.

Svo troje dolaze iz različitih hrvatskih i hercegovačkih uzgajivačnica, a uzgajivač mladog Pluta Robert Filipović iz Karlovca posebno je ponosan na činjenicu da se Pluto u kratkom vremenu, na farmi koja se nalazi nedaleko od Detroita, pokazao kao odličan radni pas ali i sjajan izložbeni primjerak, pa se već izlaže na priredbama American Kennel Cluba. Vlasnica ovih pasa je Katie Fallon, a o našoj pasmini, koju dijelimo s Bosnom i Hercegovinom i koja je punopravno priznata 2017. godine, za 24sata kaže:

- Presretna sam što imam tornjake kao svoje pomoćnike na poslu. Tornjak je izuzetno razuman pas, on točno zna procijeniti što je najbolje učiniti u određenoj situaciji. Moji tornjaci prije svega štite svoju stoku, pomažu da životinje i ljudi budu u skladu. Pluto mi čak pomaže davati sijeno i hranu životinjama, čuva ih dok jedu i pazi da nitko drugi ne pojede njihovu hranu. On nije samo pas, to je moćan partner na poslu. Pluto pazi na sve životinje na farmi, pazi i na zamorce, kuniće, kokoši, patke, prepelice, paunove, guske, svinje, koze, ovce, ljame, alpake, krave i konje!

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Hrvatski divovi čuvaju farmu s ljamama, alpakama, ovcama i konjima na rubu Detroita... | Video: privatna arhiva

Ima još američkih farmi na kojima su se tornjaci pokazali kao odlični pastirski psi, tornjaci rade i u Francuskoj, Finskoj. Paradoksalno je da tornjake kao odlične radne pse i sjajne čuvare prepoznaju ljudi u SAD-u, a mnogi naši stočari masovno uvoze turske kangale s kojima ne znaju postupati niti ih obučavati.

Poželjna visina mužjaka tornjaka je između 65 i 70 centimetara, a za ženke između 60 i 65 centimetara. Premda se tornjaci opisuju u povijesnim dokumentima od davnih vremena, a postoje i navodi o planinskim psima (Canis montanus) iz 11. stoljeća, prvo je leglo tornjaka upisano u matičnu rodovnu knjigu tek 1982. godine.