Htio je ubrzati razvod od teško bolesne supruge. I uzeti joj sve

Nakon 18 godina braka, Nicky Jones (44) podnio je zahtjev za razvod od svoje teško bolesne supruge Lucy McDonnel-Jones (41) bez njezina znanja. Njegova supruga se u tom trenutku nalazila u bolnici devet mjeseci i primala kemoterapiju zbog trećeg stadija Hodgkinovog limfoma koji se proširio na prepone, zdjelicu, leđa i želudac.

Jones je već ranio odnio papire za razvod supruzi na posao, no ona ih je tom prilikom odbila potpisati jer ih nije stigla pročitati, piše Daily Mail. Par je duže vrijeme bio u lošim odnosima, godinama su spavali u odvojenim krevetima, a 2014. godine Lucy je konačno napustila supruga. Već sljedeće godine dijagnosticiran joj je karcinom pa je sve stavljeno na čekanje.

Planove svog muža otkrila tek naknadno, kada je otpuštena iz bolnice i u nekadašnjem obiteljskom domu pronašla dokumentaciju za razvod. Među ostalom otvorenom poštom naslovljenom na nju, koju joj je suprug zatajio, pronašla je pismo obiteljskog suda.

Husband who forged his estranged wife's signature on divorce papers while she was being treated for cancer in hospital is jailed https://t.co/eCCKky855q