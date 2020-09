Ovaj se mladi\u0107 iz engleskog Blackburna \u017ealio osoblju restorana Jaan's BBQ Kitchen da je u tanjuru prona\u0161ao stidnu dlaku, no njegov plan ubrzo je razotkriven.

<p>Puka je slučajnost što je posljednjih dana u Hrvatskoj hit priča o influencerici koja se uznemirila jer nije dobila besplatan obrok. Puka je slučajnost to što se ovaj mladić nije pravio da je influencer već je napravio nešto poprilično odvratno da dobije besplatan obrok. </p><p>Nijednom ne možete zamjeriti što su htjeli besplatan obrok već samo način na kojeg su htjeli osigurati.</p><h2>Glad ne pita?</h2><p>Ovaj se mladić iz engleskog Blackburna žalio osoblju restorana Jaan's BBQ Kitchen da je u tanjuru pronašao stidnu dlaku, no njegov plan ubrzo je razotkriven.</p><p>Kamera restorana uhvatila ga je kako stavlja ruke u hlače i baca vlastite stidne dlake na tanjur iz kojeg je pojeo ručak vrijedan 67 funti.</p><p>Osoblju restorana je od početka bio sumnjiv kada im je pokazao što je pronašao u tanjuru s ostacima kebaba, curryja i janjetine. I bili su u pravu dok je on i dalje odbijao platiti račun i galamio je na sve oko sebe.</p><p>- Kada mi je sin pokazao snimku, svi smo ostali šokirani. Gadilo mi se - ispričao je vlasnik restorana. Nakon desetominutne svađe, mladić je ostavio 20 funti, manje od trećine računa i pobjegao iz restorana</p>