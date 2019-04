Ide medo u dućan... A ne, ovaj je krenuo na med. I sve uništio

Medo Brundo, ne ponašaj se ludo, medo brundo, kad ćeš jednom shvatit, ne može se od meda velika torta pravit.

Ovako nekako bi pisalo u pjesmi, ali ovaj medo, snimljen svega dvjestotinjak metara od prvih kuća na lokalitetu Sudišće u općini Zagvozd, potvrdio je da se svojim ponašanjem ni najmanje ne šali i ne želi praviti tortu. Nije da ga ne zanima slatko.

Snimile su ga lovačke kamere prije dvije večeri, a on je tu istu noć prošetao oko četiri kilometra do Biokova i pokazao sav svoj "nestašluk". Točno je znao gdje treba poći, zaustavio se na šesto metara nadmorske visine na Čagljevim stajama i krenuo u svoj "pohod". Na livadi na kojoj su se nalazile košnice pčela, prepune biokovskog meda, u malo vremena sve je bilo porušeno.

Kad se najeo kvalitetnog meda, ono što je u tom trenutku za njega bio višak razbacao je i uništio. Nastradalo je petnaestak košnica punih meda, jer upravo je sada vrijeme kada pčele skupljaju med, a ovaj biokovski je reći će svi, nadaleko je poznat. Prepun ljekovitih biokovskih trava od vriska, kadulje, smilja, majčine dušice, očito je zamamno djelovalo i na našeg Brundu.

- Ma sve je uništio tko se ovome mogao nadati?! Napravio je sigurno preko dvadesetak tisuća kuna štete. Pogledajte ovu ljepotu prirode, pčele sam, baš kao i jedan dio zagvoških pčelara, doveo ovdje na ispašu. Ovo je dio Bogom dan za ispašu pčela. Znao je nažalost gdje treba doći - razočarano će Jakov Čagalj Šići, vlasnik košnica.

Svaki je dan Šići u planini, nagađalo se da je i medo u planini, ali ga do sada nitko nije vidio niti snimio.

Vidjeli su lovci njegove stope i pretpostavljali da je tu negdje. Doći će on opet sad kad zna gdje ima pčela, zato je Šići preostale košnice već spustio na lokalitet bliže selu. To će uraditi i ostali pčelari, ali medu neće s tim omesti u njegovom naumu. Kad zagusti opet će on u pohod, nažalost sve bliže kućama.

Još malo uz vuka koji je zaštićen, u šali će Zagvožđaci dobit će i Brunda kao svog ljubimca.