Ima 17 godina, slabo čuje i baš ne vidi, ali je spasio curici život

Psi su već nebrojeno puta dokazali da su čovjeku najbolji prijatelji, a u to se uvjerila i obitelj trogodišnjakinje iz Australije. Djevojčica Aurora nestala je iz dvorišta oko 15 sati u petak. Odšetala je u nemilosrdnu australsku divljinu u Queenslandu.

Tražilo ju je 100 volontera, a pronašli su je na brdu dva kilometra od kuće, živu i zdravu. Naime, cijelo vrijeme malenu je čuvao 17-godišnji pas Max, koji je već poluslijep i polugluh. Pas je lajao i odveo ih do malene. Prva ga je uočila sestra Aurorine bake, kako su se približavali mjestu gdje je bila, čuli su je kako doziva baku.

Max the loyal old blue heeler stays with a three-year-old girl lost in rugged bush overnight and leads her grandma to find her https://t.co/7mi3D9LEWA pic.twitter.com/xD8KAMQEhk