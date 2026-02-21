Obavijesti

NEKI GA KRITIZIRAJU

Ima 59, a misle da mu je 19 godina: 'Flertuju sa mnom jer misle da sam njihovih godina!'

Piše Ivan Jukić,
Ima 59, a misle da mu je 19 godina: 'Flertuju sa mnom jer misle da sam njihovih godina!'
Foto: Instagram/iamedsonbrandao

Edson Brandao prkosi godinama! Sa 60 izgleda kao tinejdžer, izaziva drame zbog mladenačke mode. Njegov stil i energija osvajaju mreže i zbunjuju mlađe. Otkriva tajne mladolikosti

Edson Brandao krajem veljače puni 60 godina, no kaže kako mu to ne predstavlja nikakvu prepreku. On tvrdi da zbog svog izgleda i stila odijevanja često privlači pažnju znatno mlađih osoba. Ovaj Brazilac, koji danas živi u Nizozemskoj, poduzetnik je, influencer i autor knjige 'Young After 40: The Definitive Guide to Stay Younger and Healthier', a na društvenim mrežama prati ga više od 735 tisuća ljudi.

Brandao otvoreno govori o svom “prkosu godinama”, ističući kako se osjeća desetljećima mlađe zahvaljujući životnim navikama, prehrani i brizi o tijelu. No, jedan detalj posebno privlači pažnju, a to je njegov način odijevanja, prenosi Mirror.

- Ljudi vole prigovarati. Neki kažu da se ‘odijevam premlado’, drugi su šokirani što se odrasla osoba usuđuje nositi jarke boje i mladenačku odjeću. Govore mi: ‘Ponašaj se u skladu sa svojim godinama’ - rekao je.

Dodaje kako se ponekad čini kao da njegovi outfiti izazivaju pravu malu dramu. 

- Nevjerojatno je koliko ljudi postanu dramatični zbog moje odjeće. Neki su iskreno uvrijeđeni jer se odrasla osoba usudi odijevati s malo boje, energije i osobnosti - govori. 

Edson priznaje da se namjerno odijeva „poput tinejdžera“ jer se tako osjeća. Preferira velike hoodice s grafičkim motivima, majice sa šarenim detaljima, cargo hlače i masivne tenisice. 

- Iskreno, samo sam se htio zabaviti. Moda za odrasle često djeluje dosadno i preozbiljno. Kad sam shvatio koliko sam sretniji ovako odjeven, više se nisam vraćao na staro. Odijevam se prema tome kako se osjećam, a osjećam se vrlo mlado - kaže.

Njegov mladenački izgled, tvrdi, često zbunjuje okolinu. 

- Samac sam i tu postaje zanimljivo. Mlađi ljudi stalno misle da sam njihove dobi. Flertuju sa mnom, pokušavaju, znaju biti i vrlo direktni. Moja odjeća me pretvara u hodajuću zagonetku po pitanju godina, a reakcije su neprocjenjive. Zaista je zabavno - ispričao je.

Na društvenim mrežama često dijeli savjete o prehrani, kretanju i dosljednosti u zdravim navikama, tvrdeći da je tajna mladolikog izgleda u pametnoj prehrani i redovitoj tjelesnoj aktivnosti. 

Smatra da godine ne bi trebale određivati stil ni energiju osobe, već stav prema životu.

