Ima 59, a misle da mu je 19 godina: 'Flertuju sa mnom jer misle da sam njihovih godina!'
Edson Brandao krajem veljače puni 60 godina, no kaže kako mu to ne predstavlja nikakvu prepreku. On tvrdi da zbog svog izgleda i stila odijevanja često privlači pažnju znatno mlađih osoba. Ovaj Brazilac, koji danas živi u Nizozemskoj, poduzetnik je, influencer i autor knjige 'Young After 40: The Definitive Guide to Stay Younger and Healthier', a na društvenim mrežama prati ga više od 735 tisuća ljudi.
Brandao otvoreno govori o svom “prkosu godinama”, ističući kako se osjeća desetljećima mlađe zahvaljujući životnim navikama, prehrani i brizi o tijelu. No, jedan detalj posebno privlači pažnju, a to je njegov način odijevanja, prenosi Mirror.
- Ljudi vole prigovarati. Neki kažu da se ‘odijevam premlado’, drugi su šokirani što se odrasla osoba usuđuje nositi jarke boje i mladenačku odjeću. Govore mi: ‘Ponašaj se u skladu sa svojim godinama’ - rekao je.
Dodaje kako se ponekad čini kao da njegovi outfiti izazivaju pravu malu dramu.
- Nevjerojatno je koliko ljudi postanu dramatični zbog moje odjeće. Neki su iskreno uvrijeđeni jer se odrasla osoba usudi odijevati s malo boje, energije i osobnosti - govori.
Edson priznaje da se namjerno odijeva „poput tinejdžera“ jer se tako osjeća. Preferira velike hoodice s grafičkim motivima, majice sa šarenim detaljima, cargo hlače i masivne tenisice.
- Iskreno, samo sam se htio zabaviti. Moda za odrasle često djeluje dosadno i preozbiljno. Kad sam shvatio koliko sam sretniji ovako odjeven, više se nisam vraćao na staro. Odijevam se prema tome kako se osjećam, a osjećam se vrlo mlado - kaže.
Njegov mladenački izgled, tvrdi, često zbunjuje okolinu.
- Samac sam i tu postaje zanimljivo. Mlađi ljudi stalno misle da sam njihove dobi. Flertuju sa mnom, pokušavaju, znaju biti i vrlo direktni. Moja odjeća me pretvara u hodajuću zagonetku po pitanju godina, a reakcije su neprocjenjive. Zaista je zabavno - ispričao je.
Na društvenim mrežama često dijeli savjete o prehrani, kretanju i dosljednosti u zdravim navikama, tvrdeći da je tajna mladolikog izgleda u pametnoj prehrani i redovitoj tjelesnoj aktivnosti.
Smatra da godine ne bi trebale određivati stil ni energiju osobe, već stav prema životu.
