Imate li starijeg psa? Saznajte kako mu olakšati starački život

Tko je Deana Basar?

Nakon godina rada u maloj praksi i nutricionistici pasa i mačaka, usavršava se u području fizikalne terapije konja i malih životinja, te 2008. otvara“ Centar za rehabilitaciju konja i kućnih ljubimaca "Equus vitalis“ za rehabilitaciju životinja sa poteškoćama u kretanju. U svom profesionalnom i privatnom životu poseban afinitet pokazuje prema psima starije životne dobi, te tako udomljava niz jako starih pasa i pruža im sretne posljednje mjesece pa i godine života. Prepoznavši potrebu za edukacijom i podrškom skrbnika starijih pasa u Sklopu Centra Equus vitalis, od nedavno pokreće projekt „Sijede njuške“, sa ciljem da se kroz konzultacije, radionice i druženja pruže informacije koje će poboljšati kvalitetu života i ljudima i njihovim ljubimcima u tom periodu života.

Kako pomoći psu u starosti, kada ga muči artritis ili neka druga bol ?

Mnogi psi u starijoj dobi pate od osteoartritisa, kronične upale zglobova. Najčešće su zahvaćeni veliki zglobovi (kukovi, koljena, rameni i lakatni zglob) koji trpe najveća opterećenja, no mogu biti zahvaćeni i mali zglobovi šapa i došaplja, te zglobovi između kralježaka. Te promjene su u većoj ili manjoj mjeri izazivaju bolnost, ograničavaju pokretljivost, te tako smanjuju kvalitetu života. Bolnost se po potrebi može držati pod kontrolom farmaceutskim pripravcima, no puno je i dodataka prehrani koji djeluju protuupalno ali na „dulje staze“. To su pripravci sa ribljim uljem, kurkumom, vražjom kanđom, glikozaminoglikanima te brojni drugi koji štite i obnavljaju hrskavicu i ligamente zglobova. Osim toga u smanjenju bolnosti veliku ulogu ima i fizikalna terapija, hidroterapija, akupunktura i shiatsu tretmani.

Koji su tipični vanjski znakovi starenja psa (debljanje, sijedi brčići i slično)?

Kao i ljudi, psi različito stare te u različitoj dobi počinju pokazivati tragove godina. Od vanjskih znakova prvo se vidi pojava sijedih dlaka po njušci, oko očiju pa i cijeloj glavi. Postupno se razvija i mrena, tako da oči izgledaju zamućeno. Kod bijelih pasa to prolazi manje zamjetno, ali otkrivaju ih ukočeni pokreti, teško ustajanje i lijeganje, te gubitak muskulature.

Možemo li sami masirati psa ili je i to bolno za njega?

Masaža je jednostavan ali iznimno učinkovit način koji znatno pomaže svim, a posebno starim psima koji uglavnom veliku većinu dana provedu ležeći. Masažom se pojačava cirkulacija krvi i limfe, smanjuje ukočenost mišića i zglobova. Svatko može naučiti i izvježbati jednostavne pokrete i osnove masaže, slijedeći par uputa te vodeći računa o kontraindikacijama, svom psu pružiti ugodne trenutke relaksacije.

Koji su najčešći problemi s kojima se susreću psi u poodmakloj psećoj dobi?

Osim već spomenutih problema sa kretanjem, u starijoj dobi česti su problemi sa zubima i desnima, mokraćnim sustavom, bilo da se radi o inkontinenciji, nemogućnosti zadržavanja mokraće (češćoj kod ženki) ili otežanom mokrenju zbog povećane prostate kod nekastriranih mužjaka. Starenjem i slabi rad brojnih organa, tako da bi trebalo 2 puta godišnje napraviti sistematski pregled, jer biokemijskom pretragom krvi i ultrazvučnim pregledom možemo u ranoj fazi otkriti poremećaje u funkciji rada jetre i bubrega, te kontrolirati rad srca. Osim toga, česti su i endokrinološki problemi; smanjen rad štitnjače i tumori hipofize i nadbubrežne žlijezde. Na žalost, u starijoj dobi srećemo se često i sa zloćudnim tumorima.

Je li dosada glavni mentalni neprijatelj svih pasa? Treba li onda mentalnu aktivnost održavati i u starijoj dobi? Na koji način?

Mentalnu aktivnost treba podržavati i u starijoj dobi, kroz igre i izazove za koje je pas zainteresiran; traženje igračaka ili sakrivenog mirisa po stanu, izvlačenje poslastica iz loptica i slično. To je ujedno vrlo kvalitetno vrijeme koje provedemo sa psom, koje bi trebalo uvrstiti u svakodnevnu rutinu na obostrano zadovoljstvo.

Što je s fizičkom aktivnošću? Treba li je smanjiti? Preporučujete li plivanje?

Fizičku aktivnost treba i dalje održavati ali prilagoditi stanju i kondiciji psa. One ljenije treba poticati na aktivnost, dok temperamentnije ili radne pse treba kontrolirati i dozirati ima aktivnost jer često ne znaju sami procijeniti. Plivanje je odlična aktivnost jer jača muskulaturu, održava kondiciju a ne opterećuje zglobove.

Treba li prehranu prilagoditi psećim godinama?

Prehranu treba prilagođavati količinom i sastavom. Količinu treba prilagoditi smanjenom kretanju, ali hrana treba biti kvalitetna, lako probavljiva, sa pojačanim udjelom vitamina i nekih minerala (npr. cink) koji se u starijih pasa teže resorbiraju iz hrane.

Na tržištu postoje i posebni ortopedski kreveti za starije pse koji griju i vibriraju, poboljšavajući tako cirkulaciju i smanjujući ukočenost - pomažu li oni zaista psima s artritisom?

Da, posebni ortopedski ležajevi zaista pomažu. Ležaj za starije pse treba biti mekan, elastičan, ravan, dovoljno velik. Jastuci u koje previše utonu i neravni su nisu najbolje rješenje jer ne pružaju dovoljno potpore prilikom ustajanja. Debela spužva ili memori pjena su idealno punjenje. Gornji materijal može biti od karbonskih vlakana ili sa magnetima koji zadržavaju tjelesnu temperaturu, pojačavaju cirkulaciju i smanjuju ukočenost.