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INTERNET SE SPRDA Zuckerberg gucnuo pivo pa složio neviđenu facu: 'Izgleda umjetnije od AI-a'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
INTERNET SE SPRDA Zuckerberg gucnuo pivo pa složio neviđenu facu: 'Izgleda umjetnije od AI-a'
Foto: X (Twitter)
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Izvršni direktor Mete gostovao je u podcastu Cheeky Pint kod voditelja i suosnivača tvrtke Stripe Johna Collisona...

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Mark Zuckerberg ponovno je uspio nasmijati internet, i to sasvim slučajno. Njegov pokušaj ispijanja Guinnessa u jednom podcastu pretvorio se u pravi viralni hit, a korisnici društvenih mreža ne prestaju komentirati njegov pomalo neugodan izraz lica.

Izvršni direktor Mete gostovao je u podcastu Cheeky Pint kod voditelja i suosnivača tvrtke Stripe Johna Collisona. S njim je bio i glavni direktor za umjetnu inteligenciju Alexandr Wang, a razgovarali su o budućnosti tehnologije. Kako tradicija podcasta nalaže, razgovor se odvijao uz pivo. Zuckerberg je čak sam donio bačvu svježeg Guinnessa iz Dublina kako bi počastio ekipu u studiju.

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Kada je kamera uhvatila trenutak u kojem pije poznato tamno pivo, stvari su postale zanimljive. Snimka od dvanaest sekundi prikazuje kako polako uzima gutljaj, preokreće piće po ustima, a zatim radi pomalo zgađenu facu i odguruje čašu što dalje od sebe.

Korisnici društvene mreže X brzo su uočili ovaj detalj. Video se proširio brzinom munje, a brojni su komentirali kako šef Mete uopće ne izgleda kao ljubitelj ovog irskog klasika, piše NY Post. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije trebalo dugo da se internet prisjeti starih šala na račun Zuckerbergovog ponašanja. Mnogi ga već godinama zezaju da izgleda kao robot koji tek uči kako biti čovjek, a ovaj nespretni trenutak s pivom samo je dolio ulje na vatru.

​- Mark Zuckerberg koji se pretvara da uživa u Guinnessu je moja nova omiljena stvar - napisao je jedan korisnik.

Drugi su išli korak dalje u analiziranju njegovih pokreta, tvrdeći da izgleda kao netko tko samo slijedi upute. Jedan korisnik našalio se kako bi umjetna inteligencija bila uvjerljivija od njega u ispijanju piva.

​- Zuck pije Guinness kao da prvi put testira ljudsku hranu - dodao je treći korisnik.

Šef Mete odgovorio na prozivke

Komentari na račun njegovog izraza lica nisu prestajali stizati. Neki su komentirali kako se pokvario čim je pokušao napraviti nešto ljudski, dok su ga drugi branili objašnjavajući da je Guinness jednostavno stečeni ukus koji ne odgovara svima.

Sama objava stigla je i do glavnog aktera ove priče. Zuckerberg je odlučio odgovoriti na jednu od objava i prekinuti nagađanja o tome što mu se vrzmalo po glavi.

​- To je samo moje lice - kratko je odgovorio milijarder.

Iako su raspravljali o ulaganjima teškim stotine milijardi i velikim planovima za umjetnu inteligenciju, dvosatni razgovor potpuno je zasjenio jedan jedini gutljaj.

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