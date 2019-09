Islanđani su 'smjestili' Penceu i dočekali ga s Pride zastavama

Mike Pence, dopredsjednik SAD-a, poznat je, izmađu ostalog, i po svojim vrlo konzervativnim i anti-LGBT stavovima, a hrabriji (i liberalniji) svjetski lideri ne propuštaju ga podbosti zbog toga. Najdalje je u toj priči ovih dana otišao Island koji je Pencea dočekao pun zastava Pridea.

Kada je došao na sastanak s islandskim predsjednikom Guðnijem Jóhannessonom u legendarnu 'Höfði' kuću, nasuprot nje ga je dočekao cijeli red Prideovih zastava, piše The Guardian. Njih je ispred svoje zgrade postavila IT tvrtka Advania.

- Osjetili smo potrebu slaviti različitost i to smo pokazali zastavama koje smo izvjesili, objasnio je Ægir Már Þórisson, direktor Advanie.

so at his stop at Höfði (house where Reagan-Gorbachev summit in Reykjavík occurred), @vp was met by this not-so-subtle display and then the mayor said he grieved the loss of the INF treaty that emerged from the summit but was recently withdrawn from by the trump administration pic.twitter.com/89P8nQmupc