Ispovijest časne sestre: Preko ušiju sam se zaljubila u drugu časnu, bila je žena mog života!

<p>Australka Monica Hingston prije 60 godina imala je tek 21 godinu, no jako je brzo shvatila da život želi posvetiti činjenju dobrih djela i odlučila je postati časna sestra.</p><p>Dvadeset godina nakon što se zaredila, 60-ih godina prošlog stoljeća, u samostanu je upoznala ljubav svog života - drugu časnu sestru - priča Monica (79) za <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/15/entering-a-convent-led-me-to-the-love-of-my-life-another-nun-my-soulmate" target="_blank">Guardian</a>.</p><p>- Rado sam postala Kristova mladenka. Nosila sam veo koji je značio da sam se odrekla svjetovnih užitaka i poriva - objasnila je Hingston koja inače dolazi iz tipične katoličke obitelji.</p><p>Voljela je podučavati učenje Crkve, no nakon nekoliko godina se razočarala u svoj put i poželjela je napustiti crkveni život.</p><p>- Zatražila sam slobodan period od života u samostanu. Otputovala sam u Južnu Ameriku, a to je bio prvi korak u upoznavanju Peg. Ne znam zašto sam se odlučila vratiti u samostan, no ta me odluka odvela do nje - dodaje Monica koja je nakon povratka u Australiju stekla diplomu iz socijalnoj rada pa je neko vrijeme u Melbourneu radila u lokalnom centru za javno zdravstvo, brinući o migrantima i izbjeglicama.</p><p>Dok je radila na tom, za nju, vrlo izazovnom poslu dopisivala se s američkom časnom sestrom koja je radila u Nikaragvi, zemlji u kojoj su politička previranja i nasilje česti.</p><p>- Pozvala me da se pridružim njezinoj maloj grupi koja radi među siromašnima. U to sam vrijeme bila aktivna članica Amnesty Internationala i bila sam uključena u probleme ljudi diljem planeta. Privukla me njena ponuda i zatražila sam dozvolu naše vlade da odem, no odbili su me zbog opasne situacije u Nikaragvi. Ponuđeno mi je da odem u Čile, gdje su već bile dvije australske časne sestre - prisjeća se.</p><p>Peg je upoznala u Santiagu 1983. Ona je bila Amerikanka, franjevačka časna sestra koja je živjela i radila u Čileu oko 17 godina.</p><p>- To nije bila ljubav na prvi pogled, ali samo nekoliko mjeseci kasnije zaljubila sam se u nju. Ljubav je divna stvar! Kad se dogodi, želite vikati s krovova, želite da cijeli svijet zna za vaše nevjerojatno iskustvo. No svijet nije smio znati za nas, lezbijke. Postojalo je puno onih koji su zagovarali samo mržnju, čak i smrt, za one poput nas. Počele smo živjeti zajedno. Željele smo nastaviti surađivati sa ženama u nepovoljnom položaju, ali nismo mogle ostati u Crkvi. Naša veza bila je tabu, žestoko osuđena od crkvene hijerarhije. Da bismo napustile Crkvu, morale smo pisati vodstvu u Rim. Odgovorili su nam pismom i oslobodili nas - dodaje.</p><p>U Čileu su živjele još devet godina pod brutalnom vojnom diktaturom.</p><p>- Radile smo sa ženama u straćarama, a prijateljstva su nas inspirirala za ustrajanje u teškim vremenima. Osim toga, uvijek smo se mogle osloniti jedna na drugu - istaknula je Kingston.</p><h2>Vatikan je 2003. opisao homoseksualce kao 'zle i izopačene ljude'</h2><p>Život su nastavile u njenoj rodnoj Australiji gdje im također nije bilo lako.</p><p>- Vatikan je 2003. ediktom opisao homoseksualce kao zle i izopačene ljude. Time su htjeli utjecati na sve političare katoličke vjeroispovijesti da se usprotive zakonima koji bi homoseksualcima dali jednaka prava, odnosno da pokušaju srušiti takve zakone ukoliko su već doneseni - prepričava.</p><p>Jako ju je pogodila osuda na globalnoj razini jer je cilj bio nametanje vjerovanja Crkve sekularnom društvu i zakidanje homoseksualaca za osnovna ljudska vrata. Hingston je odmah pisala australskom nadbiskupu Georgeu Pellu, svom rođaku.</p><p>- Tražila sam ga da me pogleda u oči i kaže mi da sam izopačena. Rekla sam mu da razmotri što radi ljudima poput mene, ali ignorirao me. Moje je pismo naposljetku izašlo u dnevnim novinama The Age. Reakcije su bile pozitivne. Srećom, Australci su ignorirali osude Vatikana i danas imamo jednaka prava u gotovo svim aspektima života - objasnila je.</p><h2>Njena Peg nije dočekala Zakon o jednakosti braka u Australiji</h2><p>Monica i Peg odlučile su da će svoju vezu okruniti brakom u slučaju da se zakon o jednakosti brakova ikada donese, prvenstveno kako bi dale svoj doprinos eliminiranju diskriminacije koju mnogi i danas trpe. Tih su se godina otkrile strahote i bol koju je Crkve nanosila nevinoj djeci diljem svijeta. Izgubili su svu vjerodostojnost, posebno kao moralni autoritet. </p><p>- Nadam se da će katolički vjernici shvatiti da im za služenje Bogu ne treba klerikalna kasta te da će se vratiti okupljanjima u malim skupinama poput ranih kršćana, nastojeći biti humani i suosjećajni pojedinci - rekla je Hingston.</p><p>Zakon o jednakosti braka u Australiji izglasan je 7. prosinca 2017., no Monica nije slavila, već je plakala.</p><p>- Moja prekrasna Peg preminula je šest godina ranije od raka žučnog mjehura. Od dijagnoze do smrti prošlo je samo 12 mjeseci. U jednu ruku, plakala sam zbog sreće i svih onih koji će imati koristi od ove velike društvene promjene, ali i zbog tuge jer moja Peg i ja nismo mogle ponosno izaći pred ljude i reći im da se volimo. Peg je bila puna života i voljela se zabavljati pa bi naše vjenčanje sigurno bilo nezaboravno. Ne mogu opisati koliko mi nedostaje njen dodir i nježnost svakoga dana - poručila je bivša časna sestra.<br/> </p>