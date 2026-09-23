IZGUBLJENI KOZMONAUTI Je li Gagarin bio 1. čovjek u svemiru ili prvi koji je to preživio?

Kada je Jurij Gagarin 12. travnja 1961. godine u letjelici Vostok 1 obletio Zemlju, službeno je postao prvi čovjek u svemiru. Njegov se uspjeh slavio diljem svijeta, a Sovjetski Savez iskoristio ga je za jačanje međunarodnog prestiža i propagandnu afirmaciju sovjetskog sustava u Hladnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, gotovo od samog trenutka kada je vijest objavljena, pojavile su se sumnje i teorije koje tvrde da Gagarin uopće nije bio prvi čovjek u svemiru, već samo prvi koji je preživio misiju i uspješno se vratio na Zemlju.

Teorija o takozvanim "izgubljenim kozmonautima" desetljećima intrigira javnost, oslanjajući se na glasine, navodno presretnute radio-signale, neobjašnjive snimke i činjenicu da su sovjetske vlasti doista skrivale mnoge neuspjehe i nesreće svojeg svemirskog programa.

Jurij Gagarin | Foto: Aleksandr Mokletsov/Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Iako su s vremenom postali dostupni brojni sovjetski dokumenti, a povjesničari i istraživači detaljno rekonstruirali rane faze sovjetskog svemirskog programa, priča o tajnim žrtvama svemirske utrke i dalje odbija nestati. Mnogi vjeruju da su rane sovjetske misije bile puno smrtonosnije nego što se ikada javno priznalo. U tome postoji zrno istine, ali ne nužno ono koje sugeriraju legende o tajnim ljudskim letovima. Sovjetski Savez doista je skrivao stvarne tragedije, ali dostupni povijesni dokazi ne potvrđuju da je prije Gagarina u orbitu poslao čovjeka koji je ondje poginuo.

Slušanje iz bunkera i talijanska braća

Jedan od najpoznatijih argumenata koji idu u prilog teoriji o izgubljenim kozmonautima dolazi iz Italije. Krajem pedesetih godina prošlog stoljeća braća Achille i Giovanni Battista Judica-Cordiglia postavila su radioopremu i veliku antenu u blizini Torina, a kasnije su svoju opremu preselili u prenamijenjeni njemački bunker iz Drugog svjetskog rata. Njihov je cilj bio jednostavan, ali ambiciozan: pratiti i snimati radio-komunikacije povezane sa sovjetskim i američkim svemirskim programima.

Braća su tvrdila da su tijekom godina rada uhvatila niz neobičnih signala. Jedan od najpoznatijih bio je navodni SOS signal u Morseovom kodu. Budući da su u to vrijeme službeno u sovjetskim svemirskim letjelicama letjeli uglavnom psi, braća su zaključila da su možda presrela komunikaciju s tajne ljudske misije.

Uslijedile su još mračnije tvrdnje. Braća su objavila snimke za koje su govorila da sadrže zvuk ljudskog otkucaja srca i teško disanje muškarca u nevolji. U drugoj snimci navodno se čuje komunikacija između tročlane posade, dva muškarca i jedne žene, koja traži pomoć. Najpoznatija je ipak snimka ženskog glasa koji, prema interpretaciji braće, govori da joj je vruće, traži kisik i pita hoće li se letjelica srušiti. Snimka je kasnije dobila nadimak "Ljudmila".

Ove su snimke privukle pažnju svjetskih medija i postale jedan od temelja teorije o izgubljenim kozmonautima. Međutim, problem je u tome što za njih ne postoji neovisna potvrda da predstavljaju komunikaciju stvarnih sovjetskih svemirskih posada. Ne postoji odgovarajuća službeno dokumentirana sovjetska misija koja bi se mogla povezati s tim snimkama, a kasniji istraživači ukazivali su na probleme s načinom na koji su braća interpretirala ono što su čula. U nekim analizama posebno su istaknute neobične jezične formulacije i nesigurnost oko toga što se zapravo nalazi na snimkama.

To ipak ne znači da je dokazano da su braća sve izmislila. Mnogo je opreznije reći da njihove snimke same po sebi nisu dovoljan dokaz postojanja izgubljenih kozmonauta. Moguće je da su doista presretali stvarne sovjetske radio-signale, ali njihova interpretacija tih signala kao komunikacije s ljudima u tajnim svemirskim misijama nikada nije neovisno potvrđena.

Braća su tvrdila i da su zbog svojeg rada privukla pozornost sovjetskih vlasti i zapadnih obavještajnih službi. Njihova je radio-postaja svakako bila neobičan pothvat za privatne entuzijaste, a njihova su iskustva kasnije postala sastavni dio legende o izgubljenim kozmonautima. Međutim, tvrdnje o konkretnim posjetima agenata KGB-a i navodnim upozorenjima treba uzimati s oprezom jer za njih nema jednako čvrste dokumentarne potvrde kao za samu činjenicu da su braća pratila svemirske radio-frekvencije.

Njihov slučaj dobro pokazuje zašto je legenda bila toliko privlačna. Sovjetski Savez doista je skrivao informacije, radio-komunikacije bile su teško provjerljive, a Zapad je imao ograničen pristup sovjetskom svemirskom programu. U takvom je okruženju bilo vrlo lako da neobičan radio-signal postane dokaz nečega mnogo većeg nego što se iz njega zapravo moglo zaključiti.

Slučaj Vladimira Iljušina i pad u Kini

Jedna od 'najtvrdokornijih' glasina veže se uz sovjetskog probnog pilota Vladimira Iljušina, sina poznatog konstruktora zrakoplova Sergeja Iljušina. Samo nekoliko dana prije Gagarinovog leta, novinar Denis Ogden, moskovski dopisnik lista Daily Worker, objavio je senzacionalnu priču. Tvrdio je da je Iljušin postao prvi čovjek u svemiru 7. travnja 1961. godine, ali da je njegova letjelica pretrpjela ozbiljan kvar. Prema toj priči, morao je prisilno sletjeti na teritorij Kine, gdje su ga kineske vlasti navodno zarobile kako bi od njega izvukle tajne sovjetskog svemirskog programa.

Prema toj teoriji, Iljušin je tijekom teškog slijetanja pretrpio ozbiljne ozljede, uključujući ozljede glave i tijela. Kako bi prikrili navodni neuspjeh, sovjetski dužnosnici navodno su potom izmislili priču o Gagarinovu letu i proglasili ga prvim čovjekom u svemiru.

Priča je zvučala uvjerljivo upravo zato što je Iljušin bio stvarna i vrlo poznata osoba. Bio je ugledni probni pilot i sin jednog od najvažnijih sovjetskih konstruktora. Osim toga, doista je pretrpio ozbiljnu prometnu nesreću u lipnju 1960. godine i dugo se oporavljao, uključujući liječenje i rehabilitaciju u Kini. Taj stvarni događaj kasnije je postao važan dio teorije koja ga je povezivala s navodnim tajnim svemirskim letom.

Dokumentarni film "The Cosmonaut Cover-Up" iz 1999. godine ponovno je popularizirao tvrdnju o Iljušinu, ali ni on nije pružio vjerodostojne dokaze da je Iljušin ikada letio u svemir. Nema pouzdane dokumentacije koja bi ga povezala s tajnim orbitalnim letom prije Gagarina, a njegova vlastita biografija ne potvrđuje takav događaj.

Iljušin je do smrti ostao poznat kao probni pilot, a ne kao kozmonaut. Umro je u Moskvi 2010. godine. Nikada nije javno potvrdio da je bio prvi čovjek u svemiru niti da je u travnju 1961. završio u kineskom zarobljeništvu. Slučaj tako ostaje jedna od najpoznatijih priča o navodnom izgubljenom kozmonautu, ali bez dokaza potrebnih da bi se prihvatila kao povijesna činjenica.

Lutka Ivan Ivanovič spašava stvar

Osim Iljušina, misterij se pleo i oko događaja iz ožujka 1961. godine, nedaleko od Perma. Naime, 25. ožujka iz svemirske kapsule padobranom se spustilo katapultirajuće sjedalo. Spasilačka ekipa, uz pomoć lokalnih mještana, probila se kroz snijeg do mjesta pada. Prilazeći beživotnom tijelu u čudnom letačkom odijelu, jedan od frustriranih spasilaca navodno je udario figuru šakom u lice. No tijelo pred njima uopće nije bilo ljudsko. Bila je to testna lutka, na kojoj je pisalo "MAKET". Zvali su je Ivan Ivanovič.

Ivan Ivanovič letio je na brodu Korabl-Sputnik 5 kako bi se prije Gagarinova leta testirali sustavi buduće ljudske svemirske misije. Uz njega se u kapsuli nalazila i kuja Zvezdočka. Testiranje je bilo važno jer je trebalo pokazati da letjelica može sigurno lansirati, izvesti orbitalni let i vratiti se na Zemlju, kao i da se sustav za izbacivanje kozmonauta može koristiti tijekom povratka.

Sovjetski inženjeri morali su testirati i mikrofon i radio-prijenos. Međutim, bili su svjesni da zapadne zemlje pomno prate njihove radio-frekvencije. Ako bi iz kapsule čuli ljudski glas, zapadni bi promatrači mogli zaključiti da se u njoj nalazi čovjek. Kako bi izbjegli takvu zabunu, u kapsulu je postavljen magnetofon koji je puštao unaprijed snimljene zvukove. Među njima je bila i snimka zborskog pjevanja te čitanje recepta za juhu od cikle, odnosno boršč.

Ideja je bila jednostavna: ako netko presretne signal, neće čuti razgovor koji bi zvučao kao komunikacija pravog kozmonauta. Umjesto toga čut će nešto očito neobično za ljudsku svemirsku misiju. Test je uspješno završen, a Korabl-Sputnik 5 postao je posljednja velika proba prije Gagarinova leta.

Ovaj događaj posebno je zanimljiv jer pokazuje kako je dio kasnijih teorija mogao nastati iz stvarnih, ali pogrešno protumačenih događaja. Sovjetski Savez doista je koristio neobične metode kako bi prikrio prirodu testnih letova, ali to nije značilo da su u kapsulama skrivali mrtve kozmonautе.

Smrt u komori i zbrisani kozmonauti

Tajnovitost sovjetskog sustava bila je glavno pogonsko gorivo za mnoge teorije o izgubljenim kozmonautima. Sovjeti nisu unaprijed javno najavljivali sva lansiranja, a informacije o neuspjesima i nesrećama često su strogo kontrolirane. Zapadni novinari i obavještajci zato su radili s nepotpunim informacijama. Kada bi se pojavio neobičan događaj, a Moskva na njega nije ponudila objašnjenje, prostor za glasine bio je ogroman.

Zataškavanja su doista postojala, ali mnoge od stvarnih tragedija dogodile su se na tlu, a ne u orbiti.

Najbolji primjer je tragična smrt Valentina Bondarenka. On je bio najmlađi kandidat u prvoj grupi sovjetskih kozmonauta. Dvadeset dana prije Gagarinova leta, 23. ožujka 1961., Bondarenko je odrađivao završnu fazu desetodnevnog izolacijskog testa u komori. Atmosfera u komori bila je obogaćena kisikom, što je trebalo simulirati uvjete kakvi su se očekivali u određenim fazama ranih svemirskih misija.

Na kraju jednog od medicinskih testova Bondarenko je skinuo senzore i obrisao kožu komadićem vate natopljenim alkoholom. Vatu je neoprezno bacio, a ona je pala na vruću električnu ploču na kojoj je zagrijavao hranu. U atmosferi obogaćenoj kisikom vatra se proširila gotovo trenutačno.

Zbog razlike u tlaku vrata komore nije bilo moguće odmah otvoriti. Bondarenko je izvučen s teškim opeklinama po tijelu i prevezen u bolnicu. Liječnici su se borili za njegov život, ali preminuo je nekoliko sati kasnije.

Sovjetske vlasti njegovu su smrt držale u tajnosti gotovo dva desetljeća. Njegovo ime dugo se nije spominjalo u javnosti, a fotografije prve grupe kozmonauta bile su podložne cenzuri. Kada je zapadna javnost mnogo godina kasnije saznala za njegovu smrt, postalo je jasno da su Sovjeti doista skrivali ozbiljne nesreće povezane s pripremama za ljudske svemirske letove.

Drugi primjer je Grigorij Neljubov, briljantan pilot koji je bio među najperspektivnijim kandidatima prve skupine kozmonauta. Bio je jedan od trojice kandidata koji su se uoči prvog leta nalazili u najužem krugu uz Gagarina i Germana Titova.

Neljubov je kasnije izbačen iz kozmonautskog programa nakon disciplinskog incidenta povezanog s alkoholom i sukobom s vojnom patrolom. Prema dostupnim opisima, odbijanje da prihvati disciplinsku odgovornost dodatno je pogoršalo njegov položaj. Sovjetske su vlasti nakon njegova izbacivanja počele uklanjati njegovo lice s pojedinih službenih fotografija prve skupine kozmonauta.

Takvo retuširanje fotografija danas zvuči nevjerojatno, ali uklanjanje politički ili institucionalno nepoželjnih osoba iz službenih fotografija bilo je poznata praksa sovjetske cenzure. Na Zapadu su takve manipulacije kasnije pridonijele spekulacijama o ljudima koji su "nestajali" iz povijesnih zapisa. Međutim, nestanak osobe s fotografije sam po sebi nije dokaz da je ona poginula u tajnoj svemirskoj misiji.

Neljubov se nakon izbacivanja vratio letenju u sovjetskom ratnom zrakoplovstvu. Njegov se život nakon toga pogoršao, a 1966. godine počinio je samoubojstvo.

Njegova je priča tragična upravo zato što pokazuje koliko se stvarna sudbina nekog kandidata mogla razlikovati od kasnijih mitova. Neljubov nije nestao u tajnoj svemirskoj misiji. Izbačen je iz programa, nastavio je služiti kao pilot i nekoliko godina kasnije umro je vlastitom rukom.

Katastrofa Sojuza 1 i krici iz svemira

Kada je sovjetski sustav u travnju 1967. godine odlučio poslati Vladimira Komarova u misiju Sojuz 1, letjelica je već imala ozbiljne tehničke probleme tijekom prethodnih testiranja. Misija je ipak izvedena, dijelom zbog političkog pritiska i želje da se program nastavi prema planiranom rasporedu.

Komarov je tijekom leta imao velike probleme. Jedan od solarnih panela nije se pravilno otvorio, što je smanjilo dostupnu električnu energiju, a letjelica je imala i probleme s kontrolom orijentacije. Komarov je ipak uspio pripremiti kapsulu za povratak. Tijekom spuštanja sustav glavnog padobrana nije funkcionirao kako je trebalo, a pričuvni padobran također nije omogućio sigurno usporavanje.

Kapsula je udarila u tlo velikom brzinom i Komarov je poginuo.

Nakon nesreće počele su kružiti priče da su američke postaje za prisluškivanje uhvatile njegove posljednje trenutke. Prema jednoj od najpoznatijih verzija, Komarov je navodno psovao sovjetsko vodstvo, plakao i razgovarao s Aleksejem Kosiginom, tadašnjim predsjednikom Vijeća ministara Sovjetskog Saveza.

Ta je priča postala jedan od najpoznatijih elemenata mita o izgubljenim kozmonautima. Problem je u tome što nema dovoljno vjerodostojnih dokaza da se razgovor odigrao na način na koji se danas često prepričava.

Komarov je doista znao da je situacija ozbiljna i da ima velikih problema s letjelicom. Međutim, najdramatičniji dijelovi priče o njegovim navodnim posljednjim riječima teško su provjerljivi i u kasnijim su verzijama često dodatno dramatizirani. Sama činjenica da je Komarov poginuo u stvarnoj i dokumentiranoj katastrofi Sojuza 1 dovoljna je da pokaže koliko je rani sovjetski svemirski program bio opasan; nije potrebno nadograđivati njegovu smrt neprovjerenim posljednjim riječima kako bi priča bila dramatična.

Slična se priča odvila s testnim padobrancima Pjotrom Dolgovom, Ivanom Kačurom i Aleksejem Gračovom. Godine 1959. časopis Ogonjok objavio je njihove fotografije u sklopu izvještaja o testiranju opreme za velike visine. Kasnije su se njihova imena pojavila u različitim zapadnim pričama o navodnim sovjetskim kozmonautima koji su poginuli prije Gagarina.

Pjotr Dolgov doista je poginuo 1962. godine, ali ne u svemiru. Sudjelovao je u eksperimentalnom skoku iz balonske gondole na visini od približno 28 kilometara. Prilikom izlaska iz gondole vizir njegove kacige udario je u konstrukciju, zbog čega je odijelo izgubilo tlak. Dolgov je poginuo tijekom pokušaja.

Njegova stvarna smrt kasnije je u pojedinim pričama dobila potpuno drugačiji kontekst. Budući da su se njegovo ime i fotografija već pojavljivali u materijalima o sovjetskom istraživanju velikih visina, bilo ih je lako povezati s programom kozmonauta.

Slične zabune nastajale su i oko drugih sovjetskih pilota i padobranaca. Ljudi koji su testirali opremu potrebnu za buduće svemirske misije ponekad su u zapadnim izvještajima automatski pretvarani u "kozmonautе", iako nikada nisu bili članovi sovjetske grupe za ljudske orbitalne letove.

Američki autor Robert Heinlein dodatno je pridonio zbrci kada je 1960. godine tvrdio da su mu sovjetski kadeti u Vilniusu potvrdili da je čovjek lansiran u svemir. Prema njegovoj interpretaciji, Sovjeti su već izveli ljudski let. No stvarni događaj na koji se priča vjerojatno odnosila bilo je lansiranje Korabl-Sputnika 1.

Korabl-Sputnik 1, lansiran 15. svibnja 1960., bio je bespilotni prototip buduće svemirske letjelice Vostok. Njegova je svrha bila testirati sustave koji će kasnije biti potrebni za ljudski orbitalni let. Misija nije završila prema planu: sustav za orijentaciju i povratak nije radio kako je očekivano, a retrorakete su se aktivirale na način koji je doveo do toga da letjelica prijeđe u višu orbitu umjesto da se vrati na Zemlju.

Za zapadne promatrače koji nisu imali potpuni uvid u sovjetske planove takav je događaj mogao izgledati kao da je Sovjetski Savez lansirao nešto što je trebalo biti vraćeno na Zemlju, ali je nestalo u orbiti. No kasniji podaci pokazali su da je riječ o bespilotnoj testnoj letjelici, a ne o izgubljenom čovjeku.

Umjetničke provokacije i fiktivni likovi

Koliko duboko mit o izgubljenim kozmonautima seže u pop-kulturu pokazuje i neobična umjetnička prijevara iz druge polovice devedesetih. Američki i europski mediji počeli su prenositi priču o kozmonautu Ivanu Istočnikovu i njegovu psu Kloki, koji su navodno nestali tijekom tajne misije Sojuz 2 1968. godine.

Prema priči, Istočnikov i njegov pas trebali su izvesti sovjetsku misiju, ali je letjelicu navodno pogodio meteor. Kozmonaut je nestao, a sovjetske vlasti potom su izbrisale svaki trag njegova postojanja.

Priča je djelovala uvjerljivo jer je bila predstavljena uz fotografije, dokumente, navodne novinske članke i druge materijale koji su izgledali kao autentična arhivska građa. Priču su prenijeli i pojedini mediji, uključujući meksički časopis Luna Cornea.

Ubrzo se, međutim, pokazalo da je cijeli slučaj bio umjetnički projekt španjolskog fotografa Joana Fontcuberte. Projekt Sputnik nastao je 1997. godine, a Fontcuberta je osmislio fiktivnu priču o kozmonautu Ivanu Istočnikovu. Koristio je vlastito lice na manipuliranim fotografijama i stvorio čitavu alternativnu povijest sovjetskog svemirskog programa.

Ime Ivan Istočnikov također je bilo dio koncepta. "Istočnikov" je ruska verzija Fontcubertina prezimena, a cijeli projekt namjerno je napravljen tako da zamagli granicu između dokumenta i fikcije.

Najzanimljivije je što su pojedini ljudi povjerovali priči čak i kada je u izložbenom i popratnom materijalu bilo dovoljno tragova koji su otkrivali da je riječ o umjetničkom projektu. Fontcuberta je upravo to i želio postići. Njegov projekt nije bio samo šala o svemirskom programu, nego eksperiment kojim je pokazao koliko lako fotografija, arhivski izgled i autoritet institucije mogu proizvesti osjećaj povijesne istine.

Slučaj Ivana Istočnikova zato je važan i izvan same priče o kozmonautima. Pokazuje da su ljudi spremni vjerovati čak i vrlo detaljno konstruiranoj povijesnoj fikciji ako je ona predstavljena u obliku koji izgleda poput službenog dokumenta.

Stvarne tajne iza mita

Upravo je ovdje ključ za razumijevanje cijele priče o izgubljenim kozmonautima.

Sovjetski Savez doista je bio izrazito zatvoren sustav. Nesreće su se skrivale, neuspješna lansiranja nisu se uvijek javno priznavala, kandidati koji su napustili program nestajali su iz službenih fotografija, a detalji svemirskog programa bili su vojna i državna tajna.

Zato teorija zavjere nije nastala ni iz čega.

Postojali su stvarni ljudi koji su poginuli tijekom priprema za svemirske misije. Postojale su stvarne nesreće. Postojale su stvarne bespilotne kapsule koje su ponekad izgledale gotovo identično letjelicama namijenjenima ljudima. Postojali su stvarni radio-signali koje su privatni istraživači presretali, ali ih nisu uvijek mogli pravilno identificirati. Postojale su i stvarne fotografije koje su sovjetske vlasti retuširale.

A zatim su se svi ti elementi počeli međusobno povezivati.

Jedna nesreća na Zemlji postala je navodna smrt u svemiru. Testna lutka postala je "mrtvi kozmonaut". Bespilotna letjelica postala je izgubljena ljudska misija. Fotografija iz koje je uklonjen bivši član programa postala je dokaz da je netko "izbrisan iz povijesti". Nejasan radio-signal postao je posljednji poziv u pomoć.

Kako je vrijeme prolazilo, pojedinačne priče počele su se spajati u mnogo veću legendu.

No upravo je napredak povijesnog istraživanja omogućio da se mnoge od tih priča razdvoje jedna od druge. Danas možemo razlikovati stvarne nesreće poput Bondarenkove smrti, stvarne orbitalne katastrofe poput Sojuza 1, testne letove poput Korabl-Sputnika, disciplinske slučajeve poput Neljubova i umjetničke konstrukcije poput Ivana Istočnikova.

To ne znači da je Sovjetski Savez bio potpuno otvoren o svojim neuspjesima. Upravo suprotno. Tajnovitost je bila stvarna i često vrlo opsežna. Ali činjenica da je neka država nešto skrivala nije sama po sebi dokaz da je skrivala upravo ono što joj kasnija teorija zavjere pripisuje.

Je li Gagarin doista bio prvi?

Prema svim dostupnim vjerodostojnim povijesnim dokazima, odgovor je da.

Jurij Gagarin 12. travnja 1961. postao je prvi čovjek koji je dosegnuo svemir i prvi čovjek koji je obišao Zemlju u orbiti. Njegov let Vostokom 1 bio je stvaran, dokumentiran i neovisno praćen izvan Sovjetskog Saveza.

To je važno jer je Sovjetski Savez mogao kontrolirati vlastite objave, ali nije mogao u potpunosti kontrolirati ono što su američke i druge zapadne stanice mogle pratiti. Gagarinov let također se uklapa u čitav niz prethodnih sovjetskih bespilotnih i životinjskih testova koji su postupno razvijali tehnologiju potrebnu za ljudski let.

Istodobno, sovjetska je država imala snažan motiv da Gagarinov let predstavi kao savršenu pobjedu. Stvarnost je bila puno složenija. Let je bio iznimno rizičan, mnogi sustavi nisu bili potpuno provjereni, a Gagarin nije imao potpunu kontrolu nad svim fazama misije. Unatoč tome, Vostok 1 uspješno je završio svoju misiju.

Mit o izgubljenim kozmonautima zato nije nastao zato što je Gagarinov let dokazano bio lažan. Nastao je iz kombinacije stvarne sovjetske tajnovitosti, stvarnih nesreća, nepotpunih informacija, pogrešnih interpretacija radio-signala, zapadne propagande, novinarskih senzacija i kasnijih umjetničkih i medijskih konstrukcija.

Sovjetski svemirski program doista je bio obilježen nevjerojatnim uspjesima, ali i surovim propustima, smrtnim nesrećama i tajnama koje su desetljećima skrivane od javnosti. Međutim, između činjenice da je Moskva skrivala stvarne tragedije i tvrdnje da je prije Gagarina tajno poslala ljude u orbitu postoji velika razlika.

Danas nema vjerodostojnih povijesnih dokaza da je neki čovjek iz Sovjetskog Saveza dosegnuo orbitu prije Jurija Gagarina i tamo poginuo ili bio izgubljen. Stvarne tragedije poput smrti Valentina Bondarenka, Grigorija Neljubova i kasnije Vladimira Komarova pokazuju da sovjetska svemirska utrka nije bila ni približno sigurna koliko je službena propaganda pokušavala prikazati. Ali te stvarne tragedije ne potvrđuju priču o tajnim ljudskim letovima prije Vostoka 1.

Gagarinov status prvog čovjeka u svemiru ostaje čvrsto potvrđen dostupnim povijesnim zapisima. A upravo je paradoks cijele priče u tome što su stvarne sovjetske tajne bile dovoljno mračne da nije bilo potrebno izmišljati izgubljene kozmonautе: stvarnost ranog svemirskog programa već je sama po sebi bila dramatična.

*uz korištenje AI-ja