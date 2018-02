Iznajmila kuću i otišla na put, a kad se vratila dočekao ju - šok

Tanya Laverty iznajmila je kuću u Liverpoolu i otišla s dečkom na put oko svijeta. Kada se vratila, u njezinoj je kući bila velika farma kanabisa.

Tanya je upoznala obitelj iz Južne Koreje i dogovorila se s njima da će im iznajmiti svoj dom. Čak im je smanjila i cijenu nakon što je vidjela njihovu bebu. No, sada vjeruje da je to sve bio dio plana kriminalaca.

Dok je s dečkom bila u Aziji, prestale su im stizati uplate za najam. Tanya je postala sumnjičava pa je nazvala mamu svog dečka i zamolila ju da ide provjeriti što se događa u kući. Žena je rekla Tanyi da je vidjela crijevo na stepenicama, ali da nije mogla ući u kuću. Tanya se odmah vratila doma. Predsoblje kuće je izgledalo netaknuto no ostale sobe su od poda do vrha bile ispunjene kanabisom.

