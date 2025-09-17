Iznajmile kuće za odmor, ono što su otkrile ih je prestravilo: 'Sa zida vise pramenovi kose...'

Prijateljice i ja ostale smo prestravljene nakon tog otkrića. Kad smo razmaknule zavjere vidjeli smo pramenove kose zakačene za zid. Bilo je to dosta strašno jer smo bili samo mi žene, nas pet. Bilo nas je strah, ali kako je bilo jako kasno nismo imali opciju samo otići, kaže u razgovoru za Newsweek Jade.

Ova dama, koja nije htjela podijeliti prezime, iznajmila je nedavno s prijateljicama kuću u gradu Kelowni, u Kanadi. Ali iskustvo im se baš nije dopalo zbog tih pramenova kosa po zidu...

Objavila je i snimku na TikToku, snimka je odmah postala viralna, prikupila je više od dva milijuna pregleda i na stotine komentara...

"Ja bi se odmah pokupila iz te kuće. Bolje biti u autu nego tu", "Ovo izgleda kao nešto što bi serijski ubojica radio", "Odmah to prijavi Airbnbu. Ovo nije higijenski, a ni normalno". "Ostavi jedan pramen svoje kose i zbuni serijskog ubojicu"... Nižu se komentari pod njezinu objavu.

Foto: TikTok/Screenshot

Jade je objasnila kako je odmah, nakon što su uočile kosu, kontaktirala domaćina. On im je kazao kako je riječ o šali iz vremena kad je kći vlasnika živjela tamo, kako je za njih to važna uspomena...

- Kad zumirate vidite da izgledaju kao mala lica - kaže Jade i nastavlja:

- Nisu htjeli to ukloniti. Umjesto toga ponudili su nam papir i selotejp da to prekrijemo, nisu htjeli da to uklonimo. Podijelila sam sve na TikToku da mogu potvrditi da je to suludo, jer domaćin ne misli da je...

Iz Airbnba su potvrdili kako su u kontaktu s nezadovoljnom Jade, kao i domaćinom kuće...