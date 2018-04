Iznijela jabuku koju je dobila u avionu: 'Sad platite 500 dolara'

Zbog jabuke koju je dobila na letu i spremila u svoju torbu za poslije, Crystal Tadlock bi mogla dobiti kaznu od američke carine u visini od 500 dolara. Tadlock je dobila jabuku na letu iz Pariza u Sjedinjene Američke Države, i odlučila je sačuvati za let do Denvera. No u nasumičnom pregledu tijekom presjedanja u Minneapolisu jabuku su pronašli službenici američke carine, piše BBC.

Kazna od 500 dolara

Carina i pogranična kontrola odbili su komentirati slučaj, napomenuvši tek da poljoprivredne proizvode treba prijaviti na granici.

Kada su službenici pronašli jabuku, Tadlock je objasnila graničnim policajcima da je jabuku upravo dobila od aviokompanije i pitala ih da li da jabuku baci li da je odmah pojede. Umjesto odogovora, oni su joj uručili kaznu od 500 dolara.

Crystal Tadlock je za CBS Denver rekla da često putuje, a u Francusku je otputovala jer je osvojila nagradno putovanje u dvorac Grey Goose u Parizu.

- Pitao me je li moje putovanje u Francusku bilo skupo, a ja sam rekla da je. Nisam baš razumjela njegovo pitanje, no onda je rekao: Upravo je postalo mnogo skuplje kad vam naplatim još 500 dolara - prepričala je KDVR-TV-u, dodavši da će slučaj završiti na sudu.

Delta representative confirmed they distribute France apples on their flight pic.twitter.com/Hw4KmyjB9f — VeganQuesoHead (@VeganQuesoHead) April 23, 2018

- Stvarno je strašno da netko mora prolaziti takvo nešto, da ga se tretira kao kriminalca zbog komada voća - kazala je.

Glasnogovornik aviokompanije Delta Air Lines za CBS Denver je izjavio da potiču svoje putnike na poštovanje protokola koje propisuje američka carina i pogranična kontrola. - Jabuka je dio obroka u avionu i namijenjena je konzumaciji unutar letjelice - dodali su.