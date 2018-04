'Ja sam unuk Adolfa Hitlera': Francuzu napravili DNK test

Francuski vodoinstalater koji za sebe tvrdi da je unuk Adolfa Hitlera podvrgnuo se DNK testu kako bi konačno ustanovio je li u rodu s nacističkim diktatorom, piše The Sun.

Uzorak sline Philippa Loreta testirat će se i usporediti s djelićima lubanje i čeljusti koje su vjerojatno pripadale Adolfu Hitleru, a u međuvremenu su čuvane u trezoru bivšeg KGB-ovca u Moskvi.

Francuz je uvjeren da je njegov pokojni otac Jean-Marie Loret Hitlerov nezakoniti sin, začet mnogo prije nego što je Hitler poveo Njemačku u II. svjetski rat. Loret tvrdi da je njegova baka Charlotte Lobjoie imala ljubavnu aferu s nacističkim vođom, tada mladim njemačkim kaplarom, koji se u to vrijeme, 1916. godine, borio u sjevernoj Francuskoj.

Ruska državna televizija NTV isporučila je Loretov uzorak sline u Moskvu gdje će se provesti test koji će pokazati podudara li se njegov DNA s Hitlerovim ostacima, koje su uzele Staljinove snage kada su opustošile bunker u kojem se Hitler skrivao.

