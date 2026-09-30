Japanci su napravili koncept za mega-neboder: Visok je četiri kilometra i prima milijun ljudi!

U svijetu arhitektonske mašte rijetko koji projekt privlači toliku pažnju poput koncepta X-Seed 4000. Japanska građevinska tvrtka Taisei početkom 1990-ih predstavila je ideju koja i danas zvuči pomalo nevjerojatno. Nisu zamislili tek običan masivni neboder, već golemi umjetni grad smješten u Tokijskom zaljevu koji bi potpuno promijenio predodžbu o tome koliko visoka i velika građevina uopće može biti.

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Važno je, međutim, odmah naglasiti jednu stvar: X-Seed 4000 nije bio projekt koji je Taisei stvarno namjeravao izgraditi. Riječ je o vizionarskom konceptu kojim se pokušalo pokazati kako bi mogla izgledati ekstremno velika urbana struktura budućnosti i gdje bi se mogle nalaziti granice tada zamislive građevinske tehnologije.

Dizajn ovog nevjerojatnog zdanja bio je u najmanju ruku monumentalan. Prema predstavljenom konceptu, zgrada bi dosezala zapanjujuću visinu od čak četiri kilometra, čime bi postala daleko najviša samostojeća struktura koju je čovjek ikada zamislio. Njezin vanjski oblik izravno je inspiriran poznatom planinom Fuji, a posebno je zanimljiv podatak da bi izgrađena struktura bila oko 224 metra viša od samog Fujija, čiji vrh doseže 3776 metara.

Objekt bi imao golemu bazu široku približno šest kilometara i bio bi zamišljen za područje Tokijskog zaljeva. Za usporedbu, današnji najviši neboderi izgledaju gotovo minijaturno u odnosu na ovu zamišljenu građevinu. X-Seed 4000 bio bi toliko velik da ga je zapravo smislenije promatrati kao vertikalni grad nego kao klasičan neboder.

Njegov golemi piramidalni oblik nije bio samo pokušaj stvaranja spektakularne siluete. Široka baza i postupno sužavanje prema vrhu trebali su biti ključni za organizaciju i stabilnost strukture koja bi se protezala četiri kilometra iznad tla. Sama veličina građevine predstavljala bi ogroman izazov jer bi konstrukcija morala nositi vlastitu masu, ali i izdržavati djelovanje vjetra, potresa i drugih sila karakterističnih za područje Tokija.

Za izgradnju ovakvog diva procjenjivala se potreba za više od tri milijuna tona čelika. Brojke povezane s projektom toliko su velike da je X-Seed 4000 i danas jedan od najpoznatijih primjera takozvane megaarhitekture – projekata koji više nalikuju futurističkim vizijama nego građevinama koje je moguće jednostavno prenijeti s nacrta u stvarni svijet.

Samoodrživi grad usred mora

Za razliku od konvencionalnih nebodera, X-Seed 4000 bio je zamišljen kao golemi urbani kompleks u kojem bi ljudi mogli živjeti, raditi i koristiti gotovo sve potrebne sadržaje bez svakodnevnog oslanjanja na kopneni grad.

Jedan od ključnih izazova bila bi atmosfera. Na visini od četiri kilometra uvjeti nisu isti kao na razini mora, a vjetar, temperatura i tlak zraka mijenjaju se s visinom. Zbog toga bi unutarnji prostori morali biti pažljivo projektirani kako bi ljudima osigurali stabilne i ugodne uvjete života. Upravo je takva kombinacija arhitekture, infrastrukture i kontrole unutarnjeg okoliša jedan od razloga zbog kojih bi X-Seed 4000 predstavljao tehnološki izazov nezabilježen u stvarnom graditeljstvu.

Projekt je predviđao i korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući solarnu energiju. Ogromna površina konstrukcije te njezin položaj iznad Tokijskog zaljeva pružali bi potencijal za proizvodnju golemih količina energije, iako je važno naglasiti da se detalji energetskog sustava kroz različite prikaze projekta razlikuju i da nisu svi elementi bili razrađeni na razini stvarnog izvedbenog projekta.

Drugim riječima, X-Seed 4000 nije bio zamišljen kao obična zgrada s nekoliko tisuća stanova. Njegova je ideja bila stvoriti potpuno novi oblik urbanog prostora – svojevrsni vertikalni grad koji bi se protezao od razine mora pa sve do visine na kojoj bi većina današnjih aviona letjela.

Grad unutar jedne građevine

Ovaj nevjerojatno ambiciozan koncept predviđao je smještaj između 500.000 i milijun ljudi. Tolika brojka vrlo jasno pokazuje da X-Seed 4000 nije zamišljen kao elitni stambeni kompleks, već kao potpuno novi urbani centar.

Unutarnji prostor morao bi biti podijeljen u brojne različite zone kako bi mogao funkcionirati kao pravi grad. Stanovnici bi imali pristup stambenim prostorima, poslovnim sadržajima, trgovinama, prostorima za rekreaciju, javnim sadržajima i različitim institucijama bez potrebe da svakodnevno napuštaju kompleks.

Upravo je ta ideja možda i najfascinantniji dio cijelog koncepta. Umjesto da se grad širi vodoravno, zauzimajući sve veće površine zemlje, X-Seed 4000 pokušao je zamisliti što bi se dogodilo kada bi se cijeli grad počeo širiti gotovo nevjerojatno visoko u nebo.

Kako bi se omogućilo brzo kretanje kroz takav golemi prostor, koncept je predviđao opsežan sustav dizala i drugih oblika unutarnjeg prijevoza. U nekim prikazima projekta spominju se i vlakovi temeljeni na tehnologiji magnetske levitacije, odnosno maglevu. Takav sustav bio bi logičan odgovor na činjenicu da bi obična dizala i klasični hodnici bili potpuno nepraktični za grad čije se razine protežu kilometrima u visinu.

X-Seed 4000 stoga je zamišljen više poput goleme vertikalne metropole nego poput jednog nebodera. Čovjek bi teoretski mogao živjeti, raditi, kupovati, odmarati se i koristiti javne sadržaje unutar iste goleme strukture.

Zbog čega je projekt ostao samo utopija

Unatoč fascinantnim dimenzijama, X-Seed 4000 nikada nije ni približno krenuo u fazu realizacije. To je važno naglasiti jer se tijekom godina na internetu često pojavljivao kao da je riječ o stvarnom građevinskom projektu koji je u jednom trenutku trebao biti izgrađen.

Godine 2007. pojavile su se nove medijske tvrdnje da bi projekt mogao biti aktualan, no Taisei je tada jasno potvrdio da nema planova za njegovu izgradnju. Projekt je u stvarnosti ostao ono što je od početka i bio – iznimno ambiciozan prijedlog koji je služio za istraživanje mogućnosti buduće megaarhitekture.

Jedan od problema bio je, naravno, novac. Procjene troškova za X-Seed 4000 išle su prema iznosima od oko bilijun američkih dolara ili čak više, ovisno o načinu računanja i pretpostavkama. Čak i bez drugih problema, takva bi investicija predstavljala gotovo nezamisliv financijski pothvat.

No novac je bio samo jedan dio problema. Sama izgradnja strukture visoke četiri kilometra predstavljala bi tehnološki izazov bez presedana. Trebalo bi riješiti pitanja ogromne vlastite težine konstrukcije, djelovanja vjetra na različitim visinama, potresa, opskrbe energijom, vode, hrane, prijevoza, evakuacije i svakodnevnog funkcioniranja stotina tisuća ili čak milijun stanovnika.

A onda je tu i pitanje same svrhe takve građevine. Ako je moguće izgraditi grad ove veličine, postavlja se pitanje zašto bi ga uopće trebalo smjestiti u jednu strukturu visoku četiri kilometra. Kako bi se održavala, kako bi se ljudi evakuirali u slučaju velikog požara ili potresa i kako bi se osigurala svakodnevna logistika kompleksa – sve su to problemi koji bi zahtijevali rješenja daleko izvan onoga što je današnja građevinska industrija spremna ponuditi.

Američki arhitekt Eric Howeler, koji je za Architectural Record komentirao projekt, ukazao je i na neke vrlo konkretne probleme koje bi ovakva struktura mogla stvarati. Zgrada ove visine imala bi golem utjecaj na kretanje zraka oko sebe, stvarala bi ogromne sjene i mijenjala lokalne uvjete u neposrednoj okolici. Što je građevina viša i šira, to je veći i njezin utjecaj na prostor oko nje.

Georges Binder, stručnjak za arhitekturu koji je također komentirao X-Seed 4000, objasnio je da projekt nikada nije bio namijenjen neposrednoj izgradnji, nego je prvenstveno služio kao vizija i način da Taisei pokaže koliko bi daleko buduća tehnologija potencijalno mogla otići.

U međuvremenu je i sam Shohei Ogawa iz Taiseijeva odjela za planiranje opisao X-Seed 4000 kao svojevrsni projekt iz snova – viziju budućnosti u kojoj bi tehnološki napredak jednog dana mogao omogućiti nešto što je u trenutku nastanka projekta izgledalo gotovo nezamislivo.

I upravo je u tome njegova najveća vrijednost. X-Seed 4000 nije propali neboder koji je čekao građevinsku dozvolu, niti je bio projekt koji je u posljednjem trenutku zaustavljen pred početak radova. Bio je to arhitektonski eksperiment na papiru – ekstremna vizija onoga što bi grad mogao postati kada bi granice tehnologije bile pomaknute gotovo do krajnjih mogućih granica.

Danas, više od tri desetljeća nakon što je zamišljen, X-Seed 4000 i dalje djeluje nevjerojatno. Četiri kilometra visoka građevina, šira od mnogih današnjih gradova i dovoljno velika za stotine tisuća stanovnika, još je uvijek izvan dosega stvarne arhitekture. No upravo zato ovaj projekt i dalje fascinira: nije zamišljen kao zgrada koja bi jednostavno bila malo viša od prethodne, već kao potpuno novi tip grada – umjetna planina koja bi bila viša od Fujija i u kojoj bi mogao živjeti čitav milijunski grad.

*uz korištenje AI-ja