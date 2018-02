Je li moguće? 'Kakve žitarice, za doručak je bolje jesti pizze'

Iako nam je navika ujutro pojesti zdjelu žitarica s mlijekom, dijetetičarka Chelsey Amer tvrdi da je zdravije umjesto toga pojesti komad pizze jer ima više proteina, svježih sastojaka i puno manje šećera.



Omiljeno fast-food jelo zapravo može pružiti dobru ravnotežu proteina i masnoća za razliku od mnogih popularnih žitarica koje jedemo za doručak, a koje imaju jedan broj kalorija kao čokolada.



- Međutim, pizza će vas puno dulje držati sitima - objasnila te dodala da ukoliko odaberemo takav doručak, manje su šanse da ćemo ubrzo 'potamaniti' puno druge hrane.

Naravno, njezine izjave ne odnose se na cjelovite žitarice koje ljudi konzumiraju za doručak, već za one prepune šećera koje bi itekako mogle štetiti proizvodnji inzulina u tijelu. No, to ni ne znači da biste svaki dan trebali jesti pizzu.

Nutricionistica Wendy Kaplan tvrdi da je dosta bitno tko i na koji način, radi pizzu, obzirom da bi pretjerano konzumiranje moglo dovesti do prevelikog unosa soli u tijelo. Ukoliko sami radite pizzu, možete također iskoristiti cjelovite žitarice kako biste napraviti tijesto te svježe i domaće povrće kako biste doista imali zdrav doručak.



Ukoliko ste ipak tradicionalni tip i ne želite pizzu jesti za doručak, umjesto nezdravih žitarica možete se odlučiti i za čašu nemasnog mlijeka, voće i zdrave žitarice.