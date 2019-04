Jedinstvena prilika: S jednim kuponom osvoji 50.000 kuna

Ove subote čitatelji 24sata mogu sudjelovati u jedinstvenoj nagradnoj igri povodom 5000. broja i osvojiti čak 50.000 kuna. Potreban vam je samo jedan kupon i malo sreće da osvojite ovu odličnu nagradu na American Express kartici PBZ-a.

U subotu, 4. svibnja 2019. u 24sata bit će objavljen jedan nagradni kupon. Sa sakupljenim jednim kuponom čitatelj može osvojiti glavnu nagradu.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji, odnosno kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 1 nagradni kupon, ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu: P.P. 195, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra "S jednim kuponom do 50.000 kuna".

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do utorka 14. svibnja 2019. godine do 9 sati. Nagrada će se istog dana javno izvlačiti u prostorijama redakcije uz nadzor tročlane komisije i javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri "S jednim kuponom do 50.000 kuna", koja se održava u jednom kolu, 4.5.2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično tako da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.