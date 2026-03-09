Obavijesti

KAO U OSNOVNOJ ŠKOLI

Jednadžba 'namučila' internet. Tko može riješiti u 15 sekundi?

Piše 24sata,
Jednadžba 'namučila' internet. Tko može riješiti u 15 sekundi?
Ako vam treba mala pomoć, dovoljno je sjetiti se jednog osnovnog matematičkog pravila o redoslijedu izvođenja računskih operacija...

Ova jednadžba izazvala je pomutnju na društvenim mrežama jer mnogi nisu bili sigurni koje je točno rješenje. Možete li je riješiti za 15 sekundi? Matematički problem podijeljen je na X računu BreakTheSilos, koji redovito objavljuje viralne zagonetke, a o njemu je pisao i Daily Mail. Iako se na prvu može činiti drugačije, u jednadžbi se nalaze četiri, a ne tri šestice.

Pitanje koje je zbunilo korisnike glasi: 6 x 6 - 6 ÷ 6.

Odgovori ispod objave uvelike su se razlikovali. Neki su tvrdili da je rješenje broj pet, dok su se drugi prepirali je li točan odgovor 35 ili 36. Mnogi su priznali da su zaboravili osnovna pravila matematike koja su potrebna za rješavanje ovakvih zadataka, što je i dovelo do ovolike rasprave.

Zlatno pravilo kojeg se treba sjetiti

Ako vam treba mala pomoć, dovoljno je sjetiti se jednog osnovnog matematičkog pravila o redoslijedu izvođenja računskih operacija. U engleskom govornom području često se koristi akronim PEMDAS.

On označava redoslijed: Parentheses (zagrade), Exponents (eksponenti/potencije), Multiplication (množenje), Division (dijeljenje), Addition (zbrajanje) i Subtraction (oduzimanje). Prema tom pravilu, operacije se ne izvode redom kako su napisane, već prema njihovom prioritetu. Operacije iste važnosti, poput množenja i dijeljenja, izvode se onim redom kako se pojavljuju, s lijeva na desno.

Kako doći do točnog rješenja

Proces rješavanja započinje praćenjem redoslijeda operacija. U ovom slučaju nema zagrada ni potencija, pa se kreće s množenjem koje ima prednost pred oduzimanjem: 6 x 6 = 36.

Nakon toga, sljedeća operacija s višim prioritetom je dijeljenje, pa se računa 6 ÷ 6 = 1. Kada su riješene operacije množenja i dijeljenja, preostaje samo oduzimanje. Dakle, posljednji korak je 36 - 1. Time se dolazi do konačnog i točnog odgovora, a to je 35.

Jeste li dobili točan odgovor? Korištenjem pravila o redoslijedu računskih operacija, dolazi se do rješenja 35. Jeste li uspjeli?

Ako jeste, čestitamo! Vaše aritmetičke vještine još su uvijek netaknute i vaši nastavnici matematike iz osnovne škole bili bi ponosni.

Ako niste dobili točan odgovor, ne brinite. Mnogi korisnici društvenih mreža također nisu uspjeli riješiti zadatak.

