Još jedan dan kiše i grmljavine na kopnu, a sunca na Jadranu

Ako ste u istočnoj ili unutrašnjoj Hrvatskoj, kroz dan su mogući pljuskovi i grmljavina, stoga ne zaboravite kišobran uzeti iako se dan čini sunčan i lijep. Ako ste u Dalmaciji, vas će i dalje pratiti samo lijepo vrijeme!

<p>Ako ste se u ponedjeljak ujutro probudili zadovoljni jer su jutra postala barem malo hladnija, pokušajte se što duže prisjećati tog osjećaja. Lagani povjetarac ulazi kroz prozor, a nakon doručka i jutarnje kavice, sjedate u auto i vozite kroz laganu maglu. Taj prizor normalan je u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj jutros. </p><p>No, što nas čeka tijekom dana?</p><p>Pljuskovi i grmljavina. </p><p>Kako javlja HRT, u istočnoj Hrvatskoj će ovo pogoršanje vremena doći nakon sredine dana, a do tada se očekuje obilje sunca. Temperatura zraka od jutarnjih 16 do 19 °C, danju će porasti do oko 30 °C. Isto, iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a razvoj oblaka, pljusak i grmljavina mogući su poslijepodne. </p><p>Istra i Rijeka - očekujte pljuskove i grmljavinu i najvišu temperaturu zraka do 31 °C. </p><p>U Dalmaciji će i dalje biti vruće, s najvišom temperaturom od 30 do 34 °C. Tijekom dana bit će sunca, idealno za okupati se u moru, uz lagani jugozapadnjak i jugoistočnjak da osuši ručnike i kupače kostime, a more će biti tek malo valovito. Kao i prošlog tjedna, pljuskova i grmljavine može biti, ali samo ponegdje u Zagori </p><p>Ponedjeljak će biti sunčan i na samom jugu uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 34 °C. </p>