Kad vas majstori 'ožene': Kako fušeri prodaju spiku, ne odrade posao i uzmu vam masu para

- Halo, vodoinstalater?

- Da, izvolite...

- Curi mi voda ispod sudopera, zatvorila sam ventil, ali i dalje curi. Možete li doći pogledati o čemu se radi?

- Možemo, za dva-tri dana...

- Ali stvarno mi je hitno

- A čujte, ako dođem vama, moram odbiti već dogovoren posao. Znate, gubim dnevnicu. Gledajte, hitan dolazak moram vam naplatiti stomilijunatristotisuća ekstra novaca.

Poznata vam je ova situacija?

Naći dobrog majstora, odmah i sad, a da nije skup kao suho zlato je postala nemoguća misija. Oni što vrijede otišli su u Njemačku ili Irsku, a tržište su preplavili fušeri. Tako se primjerice na ugradnju klime čeka i po dva mjeseca. Čast izuzecima, no kako bi neki rekli: "Prije će HDZ izgubiti izbore, nego da vas majstori ne 'ožene'. A naša narodna predaja poznaje dvije vrste majstora: Oni koji znaju posao. Dođu, odrade i naplate (koliko god da to koštalo) i garantiraju za napravljeno i ona druga vrsta, koja prije ili tijekom (ne)odrađenog posla ima svoje viđenje problema i uvoda u sam posao.

- Pa dobro tko vam je ovo radio? Sad moram sve iz početka. Majko, mila...

ili

- Auuuu, ovo je pet dana posla, moram uzeti još jednog čovjeka. Javit ću vam se; prevedeno: Sad me vidiš i nikad više

ili

- Ovi prije nas su sfušali ili po naški: Ne znamo popraviti ili budemo i mi nešto sfušali!

ili

- To će dečki iza nas poravnat, drugim riječima: Ne da nam se ravnati, malo lijepila će sve to popraviti.

ili

- Gospođo, ništa se ne brinite pa ovako se već godinama radi u Njemačkoj; što bi značilo: Uvalio sam vam bofl, a ti dok skužiš ode baba s kolačima...

Krnov, 15.3.2011, Karel Zeman, výst | Foto: Adolf Horsinka

To je što se tiče građevinskih radova... No, ne dao Bog da vam automobil krepa u nedođiji. Nema te Gospe, svetog Ante ili vidovitog Milana koji vas može spasiti od instant bankrota. Jer, ako lokalni 'majstori' shvate da o mehanici znate manje nego bivši ministar Filipović o semaforima, jadna li vam majka.

Auto ne želi upaliti, vi se znojite od muke... Zovete lokalnog mehaničara i agonija lagano može početi.

- Prijatelju, ovo je gore nego što sam mislio. Pa kud si kretao s ovakvim autom na put

pa nastavlja: "Ja ti to mogu riješiti, ali sad moram do strica. Koliko ti je hitno?

ili

- Pa kud me nisi zvao prije sat vremena. Maloprije sam prodao dio koji ti treba.

pa pobjednički nudi rješenje: "Sad ću ja nazvati bratića od tetka, on 100 posto ima taj dio."

U tom trenutku počinjete shvaćati da će vam uzeti zadnji cent iz džepa, a još kad izgovori: "Prijatelju, ovo je debelo ispod cijene, vidim da si pošten momak. Za tebe samo..." To 'samo' znači da se minimalno 200 € u rikvercu.

A naš čitatelj ispričao nam je anegdotu s vlasnikom građevinske firme s kojim je pokušao ugovoriti adaptaciju stana.

- Došao je čovjek. Fin, pun manira. Sve on kuži. Bomboni mu lete iz usta...Te mi ćemo to ovako, te mi ćemo to onako. Počne on bacati ideje: Tu bi ti ja, prijatelju moj, kaže, na strop onako reflektirajuću boju k'o zvjezdano nebo, pa je nastavio izmišljati nepotrebne zahvati, a cifra je samo rasla - govori čitatelj...

Majstor je imao samo jednu nesreću taj dan. Svoj plan renovacije ispričao je ispred troje ljudi koji znaju razliku između vaserlajtunga i klasične vaservage, a jedan od njih je bio i arhitekt. Gazda se rekao javiti s ponudom. No, pogađate, ni gazde, ni ponude, ni majstora. Od tada je prošlo nekoliko mjeseci. Čitatelj, koji je u međuvremenu obnovio stan, još čeka na ponudu.

- Baš me zanima što bi sve pokušao uvaliti - zaključuje.

Kakva su vaša iskustva s majstorima? Pišite nam u komentarima...

RIJEŠITE ANKETU: