Nemam zamjerke. Izgleda da je upraksiran - našalio se dalje čitatelj
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KAE OVO, FRENDE? 'Pogon na 10 kotača. I tako majstor vozi Bajs'
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Ljudi se snalaze na sve načine. Evo, na Branimirovoj dečko vozi role i Bajs u isto vrijeme. Iskreno, vozio je odlično, kao da ima normalnu obuću. Role mu uopće nisu smetale za pedaliranje - priča nam čitatelj nakon što nam je poslao fotografiju mladića koji na križanju Branimirove i Čulinečke vozi Bajs, dok su mu na nogama role.
- Nemam zamjerke. Izgleda da je upraksiran - našalio se dalje čitatelj.
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