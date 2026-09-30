KAE OVO, FRENDE? 'Pogon na 10 kotača. I tako majstor vozi Bajs'

Ljudi se snalaze na sve načine. Evo, na Branimirovoj dečko vozi role i Bajs u isto vrijeme. Iskreno, vozio je odlično, kao da ima normalnu obuću. Role mu uopće nisu smetale za pedaliranje - priča nam čitatelj nakon što nam je poslao fotografiju mladića koji na križanju Branimirove i Čulinečke vozi Bajs, dok su mu na nogama role.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nemam zamjerke. Izgleda da je upraksiran - našalio se dalje čitatelj.