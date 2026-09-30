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KAE OVO, FRENDE? 'Pogon na 10 kotača. I tako majstor vozi Bajs'

Piše Iva Tomas,
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KAE OVO, FRENDE? 'Pogon na 10 kotača. I tako majstor vozi Bajs'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Nemam zamjerke. Izgleda da je upraksiran - našalio se dalje čitatelj

Admiral

Ljudi se snalaze na sve načine. Evo, na Branimirovoj dečko vozi role i Bajs u isto vrijeme. Iskreno, vozio je odlično, kao da ima normalnu obuću. Role mu uopće nisu smetale za pedaliranje - priča nam čitatelj nakon što nam je poslao fotografiju mladića koji na križanju Branimirove i Čulinečke vozi Bajs, dok su mu na nogama role.

Foto: Čitatelj 24sata
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- Nemam zamjerke. Izgleda da je upraksiran - našalio se dalje čitatelj.

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Komentari 5
TO SE NISAM NAD'O! Gost nije došao na svadbu, mladenci mu poslali 'kaznu' od 230 eura
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VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže'
MA KAKAV RAMBO...

VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže'

Upoznajte Comanda, najmanjeg (i najslađeg) pripadnika meksičke Nacionalne garde! Ovaj 13-mjesečni čivava od samo 7 kilograma i 21 centimetra već ima svoju mini-opremu: zaštitne naočale, taktički prsluk i kameru na glavi. Dok se veliki psi bave teškim poslovima, Comando je tu da osvaja srca… ali i da se sprema za akcije! Trenira ga se za traganje i spašavanje, a poručnica Debora Hernández kaže: "Došao je da sruši paradigmu da samo veliki psi mogu biti dio Nacionalne garde. Comando nam jako pomaže. Nije baš uključen u operativne aktivnosti, nego više u rad s zajednicom" Nacionalna garda posvojia ga je od starijeg para koji se više nije mogao brinuti o njemu...

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