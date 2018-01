Kakav genij: Na sebe odjenuo osam hlača da ne plati prtljagu

Muškarac koji je putovao s Islanda u Englesku uhićen je u zračnoj luci jer je odjenuo osam pari hlača i deset majica kako bi smanjio ručnu prtljagu za koju se odnedavno plaća dodatna pristojba.

Ryan Carney Williams, na Twitteru Ryan Hawaii, tvrdio je da mu u zračnoj luci službenici British Airwaysa nisu htjeli izdati propusnicu za ukrcaj na let jer je odjenuo svu odjeću koja mu nije stala u prtljagu.

Iz kompanije kažu kako je Ryan bio izuzetno neugodan pa mu nisu htjeli izdati propusnicu, a nije htio ni otići s uslužnog pulta pa su pozvali zaštitare. Snimio je i video koji je objavio na Twitteru.

- Zadržali su me u zračnoj luci Keflavik jer nisam imao prtljagu za odjeću koju sam imao na sebi. Radi li se ovdje o rasizmu? - pita se Ryan u videu.

Kasnije je objavio da su ga priveli i nakon što je dao izjavu pustili kako bi stigao na let EasyJeta. Prošao je kontrole, no ubrzo su ga obavijestili da ga ne primaju na let zbog ranijeg incidenta te se požalio upravi EasyJeta.

And AGAIN! Refused from 2 flights in 2 days for no valid reason :) @easyJet @British_Airways thanks guys wonderful service pic.twitter.com/Ivoc0WZvXl