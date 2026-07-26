KAKAV HIT OD OGLASA Prodaju 'kraljevski' namještaj za 25.000 €. Komentari su neprepričljivi!
Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar...
Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar... | Foto: Facebook