'SAMO U SRBIJI' KAKAV HIT OD OGLASA Prodaju 'kraljevski' namještaj za 25.000 €. Komentari su neprepričljivi!

Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar...

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