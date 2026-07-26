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'SAMO U SRBIJI'

KAKAV HIT OD OGLASA Prodaju 'kraljevski' namještaj za 25.000 €. Komentari su neprepričljivi!

Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar...
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KAKAV HIT OD OGLASA Prodaju 'kraljevski' namještaj za 25.000 €. Komentari su neprepričljivi!
Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar... | Foto: Facebook
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Na Facebooku se s vremena na vrijeme pojavi oglas koji nadraste svoju osnovnu svrhu. Predmet prodaje prestane biti najvažniji, a objava se pretvori u javnu pozornicu na kojoj se stotine ljudi natječu tko će smisliti bolji komentar... | Foto: Facebook
Komentari 3

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