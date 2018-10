Kakav 'kavalir': Melania kisne, a Trump stoji pod kišobranom

Američki predsjednik Donald Trump čiju je predsjedničku kampanju, između ostalog, obilježila i izjava 'Grab them by the pussy' doista nema džentlmenske manire, pa ni kad je u pitanju Prva dama, njegova supruga Melania Trump. Novinari su u utorak uhvatili predsjednički par koji upravo napuštao Bijelu kuću i išao prema helikopteru s kojim idu na Floridu.

Imali su samo jedan kišobran, koji je držao Trump.

Kad je vidio kamere, Trump je, s kišobranom u ruci, krenuo prema novinarima, a Melaniju ostavio na kiši.

Situaciju u kojoj njezin suprug stoji pod kišobranom i razgovara s novinarima dok ona pokraj njega kisne, Melania je podnijela sa smiješkom.

Krenuli su dalje prema helikopteru držeći se za ruke, no situacija s kišobranom nije promaknula korisnicima društvenih mreža. Većina je primijetila da je Trumpu vjerojatno bilo važnije sačuvati svoju frizuru nego Melanijinu.

Trump protects only himself with the umbrella...his hair is the most important thing for today and everyday. — John McLaughlin (@je_mclaughlin) October 15, 2018

Neki su se sjetili da mu to i nije prvi put jer je isto tako ostavio i svoju kćer Ivanku na kiši, ali su tu fotografiju usporedili i s onom predsjedničkog para Obama, na kojoj Barack Obama korača po kiši, dok pokraj njegove supruge Michelle hoda čovjek iz osiguranja i pridržava joj kišobran.

Treći su se pak čudili što je američki predsjednik uopće znao kako otvoriti kišobran.