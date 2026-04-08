KAKVI MIŠIĆI Fotka NASA-ine astronautkinje sve zaludjela! A tu je i kolega koji se tušira...

Obožavatelji NASA-e pronašli su svoju novu simpatiju nakon što su se na internetu pojavile nove fotografije astronautkinje Christine Koch. Ova 47-godišnjakinja dio je povijesne misije Artemis II i upravo je završila prelet oko Mjeseca s trojicom kolega, a njezina je tjelesna sprema izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, prenosi Daily Mail.

Fotografije mišićavih ruku Christine Koch, specijalistice misije Artemis II, postale su viralne nedugo nakon što je misija krenula prema Mjesecu.

"Moja nova najdraža fotka IKAD", napisao je jedan korisnik na X-u (bivšem Twitteru) uz fotografiju na kojoj astronautkinja drži kameru. Nevjerojatna fotografija pregledana je više od 400.000 puta, a deseci oduševljenih obožavatelja ostavili su komentare.

Foto: NASA/REUTERS

"Ta žena je moja simpatija!", poručio je jedan.

Drugi je dodao: "Ona je NABILDANA."

"Thirst trapovi iz svemira. U kakvom dobu živimo", našalio se treći.

Foto: NASA

NASA je i sama dodatno oduševila pratitelje objavom fotografije Koch na Instagramu.

"Ova najnovija fotografija s naše misije @NASAArtemis II prikazuje @Astro_Christinu netom nakon vježbanja dok se priprema za sutrašnji prelet Mjeseca", napisala je svemirska agencija uz sliku.

Tko je Christina Koch?

Christina Koch nipošto nije novakinja u svemiru. Već drži rekord za najduži pojedinačni svemirski let žene, provevši 328 dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) tijekom 2019. i 2020. godine. Također je sudjelovala u prvoj isključivo ženskoj svemirskoj šetnji. Njezina impresivna figura ne iznenađuje s obzirom na popis interesa u njezinoj NASA-inoj biografiji.

Foto: STEVE NESIUS/REUTERS

"Odrastajući i provodeći ljeta na obiteljskoj farmi u Michiganu, usadila joj se strast prema teškom radu i izazovima", stoji u biografiji. Hobiji su joj surfanje, penjanje po stijenama, rad za opće dobro, trčanje, joga, planinarenje, fotografija i putovanja.

Misija Artemis II, koja je lansirana prvog travnja 2026., prva je misija s ljudskom posadom koja putuje prema Mjesecu u više od 50 godina. Uz Koch, posadu čine zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover i specijalist misije Jeremy Hansen. Njihov deseterodnevni zadatak je testirati letjelicu Orion u pripremi za buduća slijetanja na Mjesec.

Foto: NASA/REUTERS

Tijekom misije posada je obavila povijesni prelet Mjeseca, a Koch je postavila novi rekord kao žena koja je putovala najdalje od Zemlje. Ukupni trošak misije procjenjuje se na oko 44 milijarde dolara.

Održavanje forme u bestežinskom stanju

Čak i na brodu skučene letjelice Orion, Koch održava svoj režim vježbanja. Kapsula je opremljena kompaktnim zamašnjakom - uređajem koji omogućuje vježbe poput veslanja te pokrete otpora kao što su čučnjevi i mrtvo dizanje. Iz NASA-e su pojasnili kako uređaj pruža otpor proporcionalan primijenjenoj sili, što je ključno za očuvanje mišićne mase i gustoće kostiju u dubokom svemiru.

Koch je otkrila da njezin trening uključuje kombinaciju kardio vježbi i teškog treninga snage, a poznata je i po prakticiranju joge u mikrogravitaciji kako bi ciljala stabilizacijske mišiće.

Nije jedina zvijezda misije

Koch nije jedina astronautkinja misije Artemis II čiji su mišići privukli pozornost. Prošlog su tjedna snimili njezina kolegu Victora Glovera tijekom tuširanja u svemiru, nakon čega je postao neočekivani seks-simbol.

Foto: NASA

Jedna je korisnica na društvenim mrežama napisala: "O moj Bože, astronaut Victor Glover je tako fizički spreman. Molim vas, neka puno vježba."

Foto: STEVE NESIUS/REUTERS

Drugi je korisnik objavio emoji mišića i dodao: "Jedno ponavljanje za čovjeka, cijela serija za čovječanstvo."