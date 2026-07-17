KAKVO JE OVO BIĆE? 'Mutirano stvorenje vreba Amerikance...' Stručnjaci otkrivaju što je to

Stanovnici Seattlea ne prestaju pričati o rakunu jedinstvenog izgleda koji je postao lokalna, ali i internetska senzacija. Zbog deformirane, skraćene kralježnice izgleda poput stvorenja s drugog planeta, a mještani su ga od milja prozvali Jimothy. Njegova pojava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje uzbuđeni građani dijele snimke ovog zdepastog stvorenja dok se kreće dvorištima i balkonima u "Smaragdnom gradu", piše New York Post.

Jimothy je prvi put primijećen sredinom srpnja u kvartu Ballard u Seattleu, a njegova je slava eksplodirala nakon što je jedan stanovnik objavio video na Instagramu. Kako prenose mediji, ime mu je dao jednostavno zato što mu je "izgledao kao Jimothy". Ta objava postala je viralni hit, prikupivši stotine tisuća lajkova i dijeleći se munjevitom brzinom.

Jedna obožavateljica podijelila je video uz opis:

"Za našu 13. godišnjicu počašćeni smo prisustvom Jimothyja, rakuna sa sindromom kratke kralježnice. Slava Jimothyju!!"

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka prikazuje kako se živahno kreće prigradskim dvorištem i penje uz kamene stube. Ubrzo su se javili i drugi stanovnici s vlastitim snimkama, prikazujući Jimothyja kako hoda po ogradama, pije vodu iz pseće zdjelice ili sjedi na drvetu. Postao je redovita tema na lokalnim Reddit forumima, ali i na popularnim stranicama kao što su "Weird" i "Creepy".

Što kažu stručnjaci?

Iako Jimothy nije službeno pregledan, stručnjaci i veterinari koji su vidjeli snimke slažu se da najvjerojatnije pati od sindroma kratke kralježnice. Riječ je o iznimno rijetkom urođenom stanju koje uzrokuje značajno skraćivanje kralježnice zbog nepravilnog razvoja. Iako je ovo stanje zabilježeno kod drugih životinja, poput pasa, lisica i kojota, smatra se vrlo neuobičajenim kod rakuna, o čemu je izvijestio i New York Post.

Stručnjaci su istaknuli kako se čini da je rakun, unatoč neobičnom tijelu, dobrog zdravlja i potpuno mobilan. Marcie Logsdon, izvanredna profesorica na Veterinarskoj nastavnoj bolnici Sveučilišta Washington State, napomenula je da se Jimothy čini "vrlo živahnim" te da su njegova sposobnost hodanja, penjanja i snalaženja u divljini pozitivni znakovi. Slično je poručilo i Državno ministarstvo za ribarstvo i divlje životinje (WDFW), navodeći da nisu primili pozive koji bi ukazivali na to da je životinja u nevolji. Savjetovali su javnosti da ga ostavi na miru, jer se očito može sam brinuti za sebe.

Od "mutanta" do internetske ikone

Njegov izgled, koji podsjeća na kriptide, potaknuo je maštu mnogih, no stručnjaci su odbacili bilo kakve nadnaravne teorije. Fascinacija Jimothyjem dijelom leži i u bogatom folkloru pacifičkog sjeverozapada, regije poznate po pričama o tajanstvenim stvorenjima poput Bigfoota. Ipak, Jimothy je stvaran, a njegova popularnost ne jenjava. Komentari na internetu svjedoče o simpatijama koje je izazvao.

Jedan je korisnik Reddita komentirao:

"Ovo je najviše 'Seattle' životinja moguća."

Drugi su se našalili objavama poput "Vruće ljeto s Jimothyjem", dok su treći izrazili zabrinutost za njegovu dobrobit.

"Mora biti zaštićen pod svaku cijenu", pozvao je jedan obožavatelj.

Iako je do sada objavljeno samo nekoliko snimki, kako se priča o njemu širi, za očekivati je sve više materijala o najnovijoj četveronožnoj viralnoj zvijezdi Seattlea.

*uz korištenje AI-ja