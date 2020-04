Koreografija na daljinu: Dokaz da se plesati može i u izolaciji!

Kako bi ostali u formi, a usput zabavili sebe i ostale, skupina profesionalnih plesača iz Francuske osmislila je koreografiju 'na daljinu'.

Da ih ni karantena ne može spriječiti da rade ono što vole, dokazali su profesionalni plesači Plesne akademije EMKA. Njihov koreograf Mehdi Kerkouche osmislio je koreografiju, a njegovi su učenici su je spremno prihvatili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako zarobljeni u svojim kućama u Parizu, bez mogućnosti socijalnog kontakta i uobičajenog vježbanja u studiju, ovi su plesači zahvaljujući tehnologiji uspješno odradili svoj posao.

Uz poznate stihove Barryja Whitea 'My First My Last My Everything', i neizostavnu pomoć koreografa, uspjeli su u svom naumu. Svoju su izvedbu objavili na Twitteru i dobili niz pozitivnih komentara.