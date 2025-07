Kruži video turistica s Jadrana koje se muče iskrcati s broda. Pljušte komentari: Sramota!

Snimka iz Hrvatske postala je viralni hit. Turistkinje pokušavaju izaći iz broda na hrvatskoj obali, a video je završio i na popularnoj stranici Unilad.

Britanka Sally snimala je prijateljice kako na razne načine pokušavaju zakoračiti s niskog broda na rivu. Uz to je priložila pjesmu iz filma "Nemoguća misija", a video je pregledan više od 4 milijuna puta.

POGLEDAJTE VIDEO:

I profil Naš Zadar podijelio je video uz komentar: 'Dobro je sve, a i vlasnik je moga bar komad daske staviti.'

Nanizalo se raznih komentara.

'Bravo cure', 'I sad da sam popija 9 koktela… 'ko bi me iskrca sa broda?', 'A moga je i ruku pružiti i pomoći pri izlasku', 'Bravo cure to vam je po starinski, jačate mišiće', 'Sram me gledati ovu sramotu, kako vlasnika nije sram?', 'Hrvatski turizam'...