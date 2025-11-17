KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori: Možete li prepoznati ove gradove? Neće biti lagano...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Na prvoj fotki čekaju vas prizori iz nekog grada, na vama je da ga prepoznate, na idućoj fotki je odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Znate li koji je ovo grad?
| Foto: Canva
Znate li koji je ovo grad? |
Foto: Canva
Znate li koji je ovo grad?
| Foto: Canva
Las Vegas (SAD)
| Foto: Canva
Možete li prepoznati grad s fotografija?
| Foto: Canva
Dubai (UAE)
| Foto: Canva
A koji je ovo grad?
| Foto: Canva
Bangkok (Tajland)
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Rim (Italija)
| Foto: Canva
Ostajemo u Europi. Možete li prepoznati koji je ovo grad?
| Foto: Canva
Barcelona (Španjolska)
| Foto: Canva
A ovo bi bio...
| Foto: Canva
Sydney (Australija)
| Foto: Canva
Možete li prepoznati grad s ovih fotografija?
| Foto: Canva
Istanbul (Turska)
| Foto: Canva
Ovoga sigurno možete prepoznati...
| Foto: Canva
New York (SAD)
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
London (Velika Britanija)
| Foto: Canva
Možete li prepoznati koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Pyongyang, glavni grad Sjeverne Koreje
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bila Moskva (Rusija)
| Foto: Canva
Znate li koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
To je bio Baku (Azerbajdžan)
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bio Mexico City/Ciudad de Mexico (Meksiko)
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
To je bila Jakarta (Indonezija)
| Foto: Canva
Još smo u Aziji... Koji je ovo glavni grad?
| Foto: Canva
Bio je to Tokio (Japan)
| Foto: Canva
I za kraj. Ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Peking (Kina)
| Foto: Canva