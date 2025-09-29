KVIZ Da vas vidimo, majstorice i majstori: Prepoznajte zastave i oblike teritorija ovih država!

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. U prvom dijelu kviza od vas tražimo da prepoznate zastave država, u drugom da prepoznate oblike teritorija država... Prvo vam nudimo fotku zastave/oblika teritorija, na idućoj fotki vas čeka odgovor, i tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Krenimo s jednom afričkom zastavom. Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Bocvane...
| Foto: Canva
Ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
To je bila zastava Omana
| Foto: Canva
Ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
To je bila zastava Čilea...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Liberije...
| Foto: Canva
Znate li kojoj državi pripada ova zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Laosa...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Antigve i Barbude
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Gruzije
| Foto: Canva
A ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
Bila je to zastava Sjeverne Koreje
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Crne Gore
| Foto: Canva
Znate li kome pripada ova zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Urugvaja
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Tonge
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Grenade
| Foto: Canva
A čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Maldiva
| Foto: Canva
A ovo?
| Foto: Canva
Države Trinidad i Tobago
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Lihtenštajna
| Foto: Canva
Ostajemo u Europi. Ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Vatikana...
| Foto: Canva
A znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
Bila je to zastava Danske!
| Foto: Canva
2. dio. Prepoznajte državu po obliku teritorija! Znate li koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
Bio je to Portugal...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bio je to Brazil...
| Foto: Canva
A koja je ovo država?
| Foto: Canva
Bio je to Japan...
| Foto: Canva
Znate li koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Kanada...
| Foto: Canva
A ovo je...
| Foto: Canva
Bila je to Indija...
| Foto: Canva
Znate li koja je ovo država po obliku teritorija?
| Foto: Canva
Bila je to Namibija...
| Foto: Canva
I za kraj, ovo je..
| Foto: Canva
Bio je to Novi Zeland...
| Foto: Canva