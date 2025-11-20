KVIZ E ovo je pravi izazov! Tko može prepoznati sve gradove s fotki? Rijetki će imati sve točno

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Prvo vam nudimo prizor(e) iz nekog grada, na vama je da ga prepoznate, a na idućoj fotki čeka vas odgovor. I tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se! P.S: Na početku će vam zastava u kutu slike pomoći pri otkrivanju grada...
Koji je ovo grad?
Koji je ovo grad? |
Koji je ovo grad?
To je bio Toronto...
A ovo je...
To je bio Madrid...
A ovo je?
Mumbai...
Gdje smo to sad?
U Kairu...
A ovo je...
To je bio Sao Paulo...
Sad vam nudimo dva prizora iz istog grada. Možete li pogoditi koji je ovo grad?
To je bio Tokio...
A ovo je...
To je bio Las Vegas...
Gdje smo to sad?
To je bio München...
Ostajemo u Europi. Gdje smo to sad?
To je bio Pariz...
Ovo je...
To je bio Dubai
U kojem smo ovo gradu?
Istanbul (Turska)
A ovo je...
Barcelona (Španjolska)
Još smo u Europi. Ali gdje?
Napulj (Italija)
Idemo do Amerika. Ovo je...
Buenos Aires (Argentina)
A ovo?
Montreal (Kanada)
Gdje smo to sad?
Lisabon (Portugal)
Ovo bi bio...
Miami (SAD)
A ovo?
St. Peterburg (Rusija)
Ovaj vam je vjerojatno poznat...
Amsterdam (Nizozemska)
Malo teže za kraj... Ovo je?
Casablanca (Maroko)
